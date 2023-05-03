HABER: Av. Mehmet Şah Çelik

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, direktörlüğünü Doç. Dr. Nagihan Çakar'ın, yaptığı TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 24-27 Nisan 2023 tarihleri arasında etkinlikler, söyleşiler, organizasyonlar ve ödül töreni gerçekleşti. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Doç.Dr.Cevdet Uysal Konferans salonunda düzenlenen galada kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon olmak üzere toplam 4 kategoride dereceye giren 12 ödül genç yeteneklere takdim edildi.

Başta İran (429), Türkiye (375), Hindistan (228), İspanya (192), Fransa (157) olmak üzere Uganda, Honduras, Cape Verde, Tanzanya, Bostvana, Porto Riko, El Salvador, Gana, Filipinler, Nepal, Paraguay gibi farklı ülkelerden de katılım oldu. 125 farklı ülkeden toplamda 3 bin 221 film başvurusu alan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında; Yönetmen Murat Saraçoğlu, Acunmedya Akademi CEO Gökhan Mutlay, Oyuncu Cansel Elçin, Oyuncu Deniz Baysal Yurtcu, Yapımcı/Yönetmen İsmail Fidan, Yapımcı/Avukat Burhan Gün, Senarist Zafer Külünk, Oyuncu Sera Kutlubey, Tv8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve Görüntü Yönetmeni Gökhan Atılmış gibi sinemanın ve televizyonun tanınmış isimler yer aldı.

Sinemaseverleri bir araya toplayan festivalde, film tutkunları bir kalıbın içine sokulmayıp, kendilerini ifade etmeleri ve özgün eserlerin ortaya çıkması amacıyla ‘temasızlık' mottosuyla hareket edildi.

“Kısa Film Üreten Sinemacıları Desteklemekten Dolayı Çok Mutluyuz”

Ünlü isimlerin de katılım gösterdiği töreni değerlendiren festival direktörü Doç.Dr.Nagihan Çakar, hem kültür hem de sanat açısından birlik ve beraberlik içerisinde sinema ve tv sektörünün başarılı isimleri ile birlikte film üreten sinemacıları ödüllendirmek ve onurlandırmak bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin ve dünyanın buna çok ihtiyacı var. Festivalle birlikte farklı yeteneklerin ortaya çıktığını ve film üreten yönetmenlere motivasyon kaynağı olduğunu görüyoruz.

“TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali bu yıl ikinci kez kapılarını açtı.

Üç gün boyunca festivalde birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturduk. Geçen yıl olduğu gibi bu senede hedefimiz olabildiğince çok sayıda insana ulaşmak, olabildiğince çok sayıda filmin gösterimini sağlamak ve festival kapsamında yaptığımız etkinliklerle konuklarımıza, öğrencilerimize ve genç sinemacı adaylarımıza ilham kaynağı olmak ve eserlerini sergileme fırsatı sunmaktı. Festival programını bu göre belirledik ve bu misyona uygun insanlarla yan yana gelmeye çalıştık. Çok güzel bir festival oldu. Bu festivalde söyleşiler, paneller ve atölyeler gerçekleşti. Sinemaseverleri bir araya topladığımız, öğrencilerimizler birlikte olan büyük bir sektör buluşması oldu. Onun için çok mutluyuz, çok gururluyuz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle festivalimizin üçüncüsünü önümüzdeki yıllarda da yapmayı planlıyoruz.

4 farklı kategoride 12 ödül verildi

Festivalimiz uluslararası alanda yoğun ilgi gördü, Dünyanın her yerinden festivale yaklaşık 3 bin 221 başvuru oldu. 125 ayrı ülkeden başvuru vardı. Bu da bizim için çok büyük bir başarı. Çünkü birçok farklı ülkeyi bir araya getirebildik. Festivalimiz seneye de kapılarını açacak ve biz her yıl film üreten kısa film yönetmenlerini destekliyor olacağız.

Festivale gönderilen filmler çok başarılıydı ön jüri ve ana jüri üyeleri filmleri değerlendirirken oldukça zorlandı. Kısa film festivallerine uzun bir süre kendi ürettiğim filmlerimle yönetmen ve yarışmacı olarak katıldım ödüller aldım, bir süre film festivallerinde jüri üyesi oldum, doktora tezimde bile film festivalleri çalışmış biri olarak uzun süredir bu sektördeyim ve kısa filmlere çok önem veriyorum. Çünkü kısa film sinemanın yapı taşını oluşturur.

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Kurmaca Kategorisi kazanan filmler:

1)Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada- Özgür Can Uzunyaşa 2)Birlikte, Yalnız- Kasım Ördek 3)Solo Un Ensayo- Hugo Sanz

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Belgesel Kategorisi kazanan filmler:

1)Bulak- Evrim İnci 2)Saatler- Eren Aybars Arpacik 3)Abella’nın Yolculuğu- Enis Manaz

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Deneysel Kategorisi kazanan filmler:

1)Uzak Ayna- Alican Durbaş 2)Fraktal: Para Adam- Zahid Çetinkaya 3)Soğuk, Uzak ve Kirli- Halime Usta

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Animasyon Kategorisi kazanan filmler:

1)Azami Nefes Sayısı- Mehmet Nuri Kaya 2)A Guerra Fınıta- Sımone Massıc 3)The Encounter- Aleksandra Krıvolutskaıa