Av. Mehmet Şah ÇELİK

20-23 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde yarışacak 40 filmle izleyici karşısına çıkacak.

Festival Direktörlüğünü Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın yaptığı 2023 yılında ikinci defa gerçekleştirilecek olan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali için Çakar’a festivalle ilgili tüm merak edilenleri sorduk.

Festival direktörü olarak festival hakkında kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz?

Öncelikle festivalin amacının sinema sanatının yapı taşı olan ‘kısa film’in bilinirliğini ve tanınırlığını arttırmak, yeni ve genç sinemacıları keşfetmek olduğunu söyleyebilirim. Bu tür festivaller özellikle kısa film yaratıcılarını, üreticilerini teşvik etmekte ve desteklemektir. Dolayısıyla sinemanın geleceğini garantilemektedir.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de hedefimiz olabildiğince çok sayıda insana ulaşmak, olabildiğince çok sayıda filmin gösterimini sağlamak ve festival kapsamında yaptığımız etkinliklerle konuklarımıza, öğrencilerimize ve genç sinemacı adaylarımıza ilham kaynağı olmak ve eserlerini sergileme fırsatı sunmak. Festival programımızı buna göre belirledik, bu misyona uygun insanlarla yan yana gelmeye çalıştık. Daha çok insanı etkileyebilmek, daha güzel filmler izlettirebilmek için de gelecekte daha geniş bir süreye yayılmış festival organize etmek TAYF'ın öncelikli hedefleri arasında.

Festivalimiz kısa film türüne ve sektörüne ait deneysel, kurmaca, animasyon ve belgesel gibi alanlara önem vermekle birlikte senaryo yazarlığı, oyunculuk, görüntü yönetimi, sanat yönetimi, kurgu, ses tasarımı, görsel efekt, özgün müzik, makyaj vb. meslek alanlarına dikkat çekmek ve ilgili alanlarda tüm öğrencilerin/mezunların iş bulma olanaklarını çoğaltmak gibi bir fonksiyona da sahiptir.

Ayrıca verilecek ödüller ile kısa film ve video sanatını meslek edinmiş ya da edinmeyi düşünen mezunların ve profesyonellerin kısa metrajdan gelir sağlanabilir ve geçinebilir olduğuna dikkatlerini çekiyor, diğer festivallerin de benzer bir yol izlemeleri için farkındalık yaratıyoruz.

Bu bahsettiklerime dayanarak kısa film ve video sanatının bir meslek haline dönüşmesi noktasına dikkat çekerek yeni iş sahaları oluşturduğumuzu, kısa ve uzun metrajlı filmler arasında var olduğuna inanılan önem farkının ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğumuz söyleyebilirim.

Geçen yılki festivaliniz kısa zamanda yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlk defa düzenlenmesine rağmen rekor sayıda katılım gerçekleşti. Siz bu ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geçtiğimiz yıl dünyanın her yerinden toplam 3227 film başvurusu oldu. Bu yılda 3000 bini geçti ve başvurular 1 Ocak 2023 tarihine kadar devam ediyor.

Öncelikle festivalimizin içeriğine ve organizasyonuna son derece özeniyorum ve ekibime çok güveniyorum. Bu organizasyon bir ekip işi. Ekibin her üyesi alanında uzman, tecrübeli ve güçlü iletişim ağlarına sahip. Bu özenli organizasyonun sinema sanatı yaratıcıları tarafından fark edildiğini düşünüyorum. Festivalde ön jüri ve ana jüri olarak bize destek veren önemli isimlerin de bu ilgide büyük payı var kuşkusuz.

2022 Ocak ayında ilkini düzenlemiş olduğumuz festivalimizin, jüri üyeleri arasında Cemal Okan, Derviş Zaim, Yüksel Aksu, Ercan Kesal, Bade İşçil ve Yurdaer Okur gibi sinemanın ve televizyonun tanınmış isimleri yer alıyordu.

Bu Yıl Festivalin Jürisinde Kimler Yer Alıyor?

Festivalin Jürisinde Sinema Ve Tv Sektörünün Önde Gelen İsimleri Yer Alıyor.

Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ana jüri başkanlığını Yönetmen Murat Saraçoğlu yapmaktadır. Ana jüri ise Acunmedya Akademi CEO Gökhan Mutlay, Oyuncu Cansel Elçin, Oyuncu Deniz Baysal Yurtcu, Yapımcı/Yönetmen İsmail Fidan, Yapımcı/Avukat Burhan Gün, Senarist Zafer Külünk, Oyuncu Sera Kutlubey, Tv8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve Görüntü Yönetmeni Gökhan Atılmış’dan oluşmaktadır.

Festivalin danışma kurulunda ise Turizmci Pervin Ersoy, Yapımcı Cemal Okan, Avukat Şeyda Toprak, Yapımcı /Yönetmen Mustafa Karadeniz bulunmaktadır.

Festivale kimler başvuru yapabiliyor?

Ulusal ve uluslararası kısıtlaması olmadan tüm başvurulara açık bir festival oluşturduk aslında. Farklı kültürden pek çok genç yeteneğin katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Kısa film alanında üretim yapmak isteyen gençleri hedef kitle olarak belirleyen festival, ulusal ve uluslararası uzamı neticesinde kısa film ve sinema alanında üreten, sinema ve sanat sinemasını bütüncül bir şekilde ele alan, çalışan, öğrenci veya profesyonel ayrımı gözetmeksizin, Türkiye’den ve Dünya’dan tüm sektör bileşenlerini hedef kitle olarak belirlemiştir.

Ben ülkemizden başta, özellikle üniversitelerin Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi öğrencileri ile ilgili alanlarda Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kısa metraj çalışmaları ile başvurmalarını tavsiye ederim. Bu festival onlar için çok büyük bir fırsat. Hem çalışmalarını kitlelerle paylaşabilecekler hem de sektörün farklı kesimlerinden uzmanlarla buluşturarak kariyer planlarını oluşturabilecekler.

Festivalde yarışacak filmler hangi kategorilerde değerlendirilecek?

Sinemanın alt disiplinlerinden/türlerinden olan deneysel, kurmaca, animasyon ve belgesel gibi başlıklarda ödüllendirmeler yapıyoruz. Bu temaların festivale dahil edilmesiyle bir çeşitlilik ortamı yaratarak filmlerde farklı konuların işlenmesine öncülük ediyor ve farklı sorunlara ya da konulara dikkat çekerek toplumsal bilince katkıda bulunuyoruz.

Film Festivali ve Gala Gecesi Nerede Gerçekleşecek? Sinemaseverleri nasıl bir festival bekliyor, festival programında neler var?

20-23 Şubat 2023 tarihleri arasında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde düzenlenecek. Sinemaseverleri, dolu dolu bir festival beklediğini söyleyebilirim.

Ön jüri elemesinden sonra finale kalacak olan kırk filmin üç gün boyunca gösterimi olacak. Buna ilave olarak festival süresi boyunca, atölyeler, söyleşiler, gösterimler, sergi ve müzik dinletisi gibi pek çok sanatsal ve kültürel etkinlikler sanat severlerle buluşacak.

20, 21 ve 22 Şubat 2023 tarihlerinde film gösterimleri gerçekleştirilecek. 23 Şubat 2023 Perşembe günü İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Doç.Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonunda gala gecesi düzenlenecek. Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon olmak üzere dört kategoride toplam 12 ödül sahiplerini bulacak.