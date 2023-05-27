Merhabalar sevgili dostlar,

Protein grubu gıdalar içinde sık olarak tercih edilen besinlerden birisi de ''Tavuk''tur. Pratik ve çeşitli tarifleri ile kısa sürede pişirerek tükettiğimiz ve de bütçe dostu olması ile de daha çok tüketiriz.

Tavuk, besin içeriği çok değerli olan ve kolay sindirilebilen bir protein kaynağıdır.

Kilo problemlerinin yönetimini sağladığı gibi, kalp sağlığı için de iyi bir besindir.

Bağışıklık ve cilt sağlığı içinde gerekli bir besin olduğu gibi, ruh halimizi de iyileştirir.

B grubu vitamin kaynağıdır, Demir, çinko ve selenyum gibi mineraller içerir. Protein, doku oluşturmak ve onarmak, kas kütlesini korumak için de gerekli bir besin maddesidir.

Besleyici ve çok yönlü bir besin olan Tavuğun güçlü yönlerinden tam olarak yararlanmak için, yoğun olarak yetiştirilmeyen (kafes üretim) ve tahılla beslenen tavukları satın almak gerekir.

Bugün hazırladığım tarif yanında sunulan köz sebzeler ile misafirleriniz içinde sunabileceğiniz hem görsel hem lezzet olarak sevdiklerinizi mutlu edecektir.

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 600gr Tavuk Göğüs Kıyma

• 1 ad orta boy kuru soğan rendesi (suyunu süzün)

• 1 ad orta boy kapya biber (püre haline getirilmiş)

• 3 diş rende sarımsak

• 8-10 dal ince doğranmış maydanoz

• 1 ad yumurta

• 2 dolu yemek kaşığı galeta unu

• 2 çay kaşığı Tuz

• 1, 5 çay kaşığı kırmızı toz biber

• 1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANMASI:

• Tavuk kıymanızı ister kasabınıza hazırlatın isterseniz de tavuk göğüs etini rondoda kıyma haline getirebilirsiniz.

• Kaseye tavuk kıymasını alın ve kuru soğan rendesinin suyunu iyice sıkarak ekleyin.

• Kapya biberi de rondodan geçirin ve suyunu iyice süzerek ekleyin.

• Daha sonra bütün malzemeleri sırayla ekledikten sonra güzelce karıştırın.

• Bütün malzemeler birbiri ile harmanlansın.

• Elinizi sıvıyağ!a batırarak çok ince olmayan yuvarlak köfteler hazırlayın ve tabağa alarak buzdolabında bekletin. Eğer hemen kızartacaksanız bu süreyi deep freze de 10 dakika tutarakta yapabilirsiniz.

GELELİM DİĞER MALZEMELERE:

• İstediğiniz ekmekleri ince dilimler halinde keserek hazırlayın.

• 2 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 dolu yemek kaşığı tereyağını eriterek karıştırın.

• Ekmek dilimlerini yağa bulayarak kızartın.

• Başka bir tavada; Halka kesilmiş kuru soğan, Domates ve biberleri közleyerek kenara alın.

• Servis tabağına kızarmış ekmekleri, üzerine tavuk köftelerini, tabağın etrafına da közlediğiniz sebzeleri yerleştirin.

• Bu enfes lezzeti sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun...

Sevgiyle...