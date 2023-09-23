Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/27999 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/27999 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :stanbul İli, Avcılar İl Avcılar Mahallesi, Gümüşpala Mevkii,10789 Parsel Sayılı 44000 M2 Alanlı Bahçeli Karsir Apartman Ve Arsasının 22/440 Arsa Pavlı 3. Normal Kat 12 Nolu Avcılar / İSTANBUL

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE AŞAGIDAKİ GİBİDİR.

Sayın İcra Müdürlüğü tarafından tarafımıza tevdii edilen, dosyada bulunan değer tespitine konu olan taşınmaz; İstanbul İli, Avcılar ilçesi, Denizköşkler Mahallesi Reşit Paşa Cad. no:25 adresinde mevcut tapunun 10789 parsel sayılı 440,00 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum kat zemin kat * 5 adet normal kat ve çatı katından müteşekkil B.A.K. bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken 3. normal kat 12 nolu meskendir. Keşif mahallinde yapılan tespitlerde Meskenin 2 oda, 1 salon , banyo, hol, antre ve wc den müteşekkil olduğu, meskenin oda ve salon taban alanları laminant parke , ara

ıslak alanları seramik , mesken saten boyalı kartonpiyerli , mutfak dolapları mobilya tezgahı granit , duvarları renkli fayans , banyosu klozetli lavabolu duşakabinli duvarları renkli fayans , iç doğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı , dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen elektriği suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli meskenin 70 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemelerde meskenin merkezi bir konumda ve binanın altında dükkanlar olduğu ve cadde üzerinde olduğu görülmüştür.

Yüzölçümü : 70 m2

İmar Durumu : İstanbul İli Avcılar ilçesi, Denizköşkler Mahallesi, 10789 parsel 28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Güney Uygulama İmar Planında arka bahçe:5,00 m, yan bahçe:3.00 m Ayrık Nizam 6 kat yapılaşma şartlarında Kısmen T2 Ticaret alanında ve kısmen de Konut alanında kalmakta olduğu imar durumundan anlaşılmıştır.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:08

19/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.