Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/4 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: Sarıyer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01.03.2022 tarih, E.62198 sayılı imar durumu yazısına göre; Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 7229 ada 59 parsel, 6360 sayılı yasa(2.madde 38.fıkrası) kapsamında, 30.03.2014 tarihinden itibaren İstanbul Sarıyer İlçesi sınırlarına dahil edilen alanlardan olup, 18.03.2016 tasdik tarihli ve 21.02.2017 ile 17.10.2017 değişiklik tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer, Ayazağa Uygulama İmar Planında kısmen YOL alanında kısmen de TAKS: 0,40, Emsal:2,20, Yençok: Serbest yapılanma koşullarında K2 ile gösterilen KONUT ALANLARI lejantında kalmaktadır. Ancak, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesinin (b) bendinin ek paragrafına göre Yençok: Serbest olarak belirlenemeyeceği, Geçici 20.Maddesine göre bina yükseklikleri Yençok: Serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişiklik ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemeyeceğine ilişkin hususlar 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup adı geçen parselde plan değişikliği ve revizyonları yapılana kadar ve Plan notları, Genel Hükümler bölümü, 3.Maddesine göre; Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Parsele ait imar işlem dosyasında yapılan incelemede; Şişli Belediye Başkanlığın’ca, ilk olarak 28.09.1998 tarih 10 sayı ile Yeni Yapı Ruhsatı ve kat ilavesi sebebiyle de, 30.12.1999 tarih 2-41 sayılı İlave Yapı Ruhsatı tesis edildiğinin anlaşıldığı, süreç içerisinde 30.12.2008 tarih 3/12 sayılı Tadilat Ruhsatı düzenlendiği, yine Şişli Belediye Başkanlığı tarafından, 06.12.2013 tarih 13/08-3/12 sayılı Yeniden Yapı Ruhsatı tanzim edildiği, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan H Blok için 01.06.2019 tarih ve 69CGTUDK Belge No’lu, B Blok için ise 30.06.2019 tarih ve MK1RNGZV Belge No’lu, Yapı Kayıt Belgeleri alındığı görülmüştür. İmar arşivimizde yapılan incelemede; söz konusu bağımsız bölümlere ilişkin 06.12.2013 tarih 13/08-3/12 sayılı Yeniden Yapı Ruhsatına esas 23.10.2013 onay tarihli mimari projesine, Şişli Belediyesinin 20.03.2015 tarih, 2015/3091-R*1810146 sayılı yazısı ile tebliğ edilen ve 26.03.2015 tarihli tutanak ile imza altına alınarak tebellüğ olan imar işlem dosyalarında rastlanılmamış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiş yapılarda net kullanım alanı bildirilememektedir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 174.Sokağa cepheli, tapunun 7229 ada, 59 parsel numarasında kayıtlı, 174. Sokaktan, 4 kapı numarası almakta olan Green Pine Sitesi dahilinde, Kat irtifakı tesisli, Arsa vasıflı ana taşınmazda kain, 20/5610 arsa paylı,B Blok, 1.Bodrum Kat, (1) bağımsız bölüm nolu hisseli meskenin 43/100 hissesi niteliğindedir. Mahallinde konu 1 bb nolu mesken mahallinde bölünerek 2 ayrı mesken olarak realize edilmiştir. Konu taşınmaz; 3.bodrum kattan giriş almakta olan B blokta girişe göre sol arka cephede, 1.bodrum katta 36 ve 37 kapı numaralı meskenler olup, konum olarak projesi ile uyumlu ancak bölündüğü ve iç mahalleri görülemediğinden alan olarak uyumlu olup olmadığı bilinmemektedir. Taşınmazın yapı kayıt belgesi alınmış ancak 2. ve 3. aşamalarının tamamlanmamış olduğu tespit edilmiştir. Mimari projesine göre 1 nolu bağımsız bölüm antre, salon, kiler, mutfak nişi, 2 oda, soyunma, ebeveyn banyo-wc, hol, banyo-wc mahalleri şeklinde yaklaşık 114m² net, 127 m² brüt alanlıdır. Adresi: Ayazağa Mahallesi, 174. Sokak, No:4,Green Pine Sitesi, B Blok,1.Bodrum Kat, D:1 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 1.204.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz H Blok, Zemin Kat, 5 bağımsız bölüm nolu hisseli meskenin, 7057/10000 hissesi niteliğindedir. Konu taşınmaz; 3.bodrum kattan giriş almakta olan H blokta girişe göre sağ arka cephede, zemin katta 19 ve 20 kapı numaralı meskenler olup, konum olarak projesi ile uyumlu ancak bölündüğü için uyumsuzdur. Taşınmazın yapı kayıt belgesi alınmış ancak 2. ve 3. aşamalarının tamamlanmamış olduğu tespit edilmiştir. Mimari projesine göre 5 nolu bağımsız bölüm antre, salon, vestiyer, mutfak nişi, 2 oda, hol, banyo-wc mahalleri şeklinde yaklaşık 107m² net, 120 m² brüt alanlıdır. Mahallinde 20 kapı nolu bölünmüş kısım mesai saatleri itibari ile görülememiş, emsal taşınmazlar incelenmiş ve mimari proje tetkik edilmiş olup, mahal incelemesi neticesinde yerinde yapılan gözlemlerde 2 ye bölünmüş taşınmazın dış kapılarının çelik kapı, pencerelerinin ise PVC olduğu görülmüştür. 19 kapı nolu bölünmüş diğer kısım 1 salon, mutfak nişi, banyo-wc, 1 yatak odası mahallerinden oluşmakta olup, zemin döşeme kaplamaları Laminant parke, duvarlar ve tavan saten plastik boyalı, ıslak hacimler seramik + fayans kaplı, iç kapı mobilya, pencereler pvc doğrama, dış kapısı çelik kapıdır. Adresi : Ayazağa Mahallesi,174. Sokak, No:4,Green Pine Sitesi, H Blok, Zemin Kat, D:5 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 1.905.300,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:10

21/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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