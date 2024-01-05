Varlığını ve birliğini kabul ettiğimiz Allah tarafından gönderilen fakat insanlar tarafından kitapları değişikliğe uğratılarak İlahi din özelliğini kaybeden Yahudiler ve Hristiyanlar tarihte birbirleriyle mücadele edegelmişlerdir.

Şimdi İsrail ve Gazze savaşında şahit olduğumuz gibi Müslümanlığa karşı Evanjelizm adı altında birleşmiş durumdalar...

Hristiyanların ve Yahudilerin inanışına göre Evanjelizm: “Kutsal kitaba yönelmek” demektir.

Bu inanışta: Kutsal kitaptan maksat sadece İncil değil, aynı zamanda Eski Ahit denilen Tevrat ve onunla birlikte Zebur, öteki adıyla Mezmurlar'dır.

Asıl ilham kaynağı İncil'dir, yani İncil'i oluşturan kitaplardır.

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış Hristiyan otoritelerince kabul edilip doğrulanmış 4 İncilin her birine “Evanjel” demektedirler..

Evanjelizmin, genel anlamıyla İncil’ler hakkında vaaz vermek olduğunu söylemektedirler..

Hz. İsa üzerinde yoğunlaşan bu vaazların amacının Hristiyan olmayanları bu dine davet etmek olduğu inancındalar.

Evanjelizm, Amerika’daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal dinci kanadıdır.

Evanjelik inanca göre; Tanrı'nın Evanjelik Protestan Hristiyanlar için olan uhrevi (cennetle ilgili) ve Yahudiler için de dünyevi (yeryüzüyle ilgili) olmak üzere iki planı vardır.

Öteki dinlere mensup insanlar ise Tanrı için önem taşımazlar.

Tanrı'nın Yahudilerle ilgili planı gereği Yahudiler, vaat edilmiş topraklara dönüp Büyük İsrail'i kuracak ve dünyaya egemen olacaklar.

Evanjelikler ise bu plana destek olacaklar ve kendileri için kurtuluş ahrette gerçekleşecektir.

Eski Ahit(Tevrat ve Zebur) ve Yeni Ahit (İncil)' ten oluşan Kitabı Mukaddese göre, İsa Mesih'in yeryüzüne yeniden inebilmesi için Yahudilerin, “Kenan Diyarı” olarak da adlandırılan ve kendilerine Tanrı tarafından vaat edildiğini iddia ettikleri topraklarda toplanmış olması gerekmektedir.

İşte böyle sapık bir anlayış…

Bizim inancımıza göre dinler Hak Dinler, Batıl Dinler diye ikiye ayrılır.

Hak Dinler de 2’ye ayrılır; Aslı bozulmuş Dinler, Aslı bozulmamış Dinler diye…

Batıl Dinler; İnsanlar tarafından uydurulan Dinlerdir…

Aslı Bozulmuş Dinler; Hristiyanlık ve Yahudilik…

Aslı bozulmamış Din; Müslümanlık…

Evanjelizm’i nereye koymak gerekiyor?

Elbette Batıl dinler arasına koymamız gerekiyor.

Çünkü Cenabı Allah tarafından böyle bir din gönderilmemiştir.

Ve Evanjelizm Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından uydurulmuştur.

Dünya adeta Din savaşlarını yaşıyor…

Bir yanda Allah’ın varlığını ve birliğini kabul ve tasdik eden Müslümanlar, diğer yanda Müslüman karşıtları…

Dünyada nerede bir savaş varsa orada Müslüman kanı akıyor…

Batı dünyasının, Hristiyan ve Yahudi milletinin hazmedemediği Müslümanlık, toplumun disiplinini sağlayan ilahi bir kanundur.

Yüce İslâm dini, varlığını kabul ettiğimiz Allah tarafından gönderilen son din gerçek dindir.

Türk insanını savaşta ve barışta birleştiren fikir İslam dinidir.

Yüce İslam dini Allah’ın varlığına ve birliğine delildir.

Varlığı ve birliğinden hiç şüphe etmediğimiz Allah'ın gönderdiği din bir lüks değildir. Din hayatın içindedir.

Din birliği; insan topluluklarını millet haline getiren onu diri ve ayakta tutan en önemli kaynaktır. Hiç kimse bu disiplinin dışında değildir.

Din, konuşurken, alışveriş ve görev yaparken, çalışırken, askerin, sivilin, işçinin, patronun, esnafın, tüccarın, amir ve memurun kısaca herkesin ruh enginliğinde duyması ve yaşaması gereken prensiplerdir.

Allah'ın gönderdiği, aslı bozulmadan günümüze kadar gelen İslam dinine saygılı toplumda cinayet, karaborsa, kanunsuz fiyat artışı, adam kayırma, rüşvet, zimmet, kanunlara karşı isyan yoktur.

Bunlar dine karşı saygısı azalmış toplumlarda kolayca filizlenen içtimai hastalıklardır.

Allah’ın varlığının delili olan İslâm dinî; Gerici, tutucu değil, itici bir güçtür.

Allaha inanan dindar millet çalışkandır.

Fabrikasını kendisi kurar. Makinesini, ilacını, silâhını kendisi yapar. Madenini, petrolünü kendisi işletir.

O halde varlığına ve birliğine inandığımız Allah’ın gönderdi din, gerçek Müslümanlık; aydınlıktır, ışıktır, yeniliktir, medeniyettir.

Müslümanlığa karşı olan Yahudiler ve Hristiyanlar Evanjelizm adı altında birleşseler de Allah’ın varlığına ve birliğine delil olan İslamiyet ilelebet payidar kalacaktır.

( devam edecek )