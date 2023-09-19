Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) dünya voleybolunu çok yakından ilgilendiren bir karara imza attı ve A milli takımlar düzeyinde voleybolcu devşirmesine dur dedi. Bundan sonra, bir voleybolcu, herhangi bir ülkeden vatandaşlık almış olsa dahi, bir başka milli takım forması giyemeyecek.

15 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu kararın, özellikle Küba ve Latin ülkelerinde yetişerek dünyanın çeşitli ülkelerine dağılan oyuncuları üzse de, doğru bir uygulama olacağını düşünüyorum.

Eminim ki bu düşüncem nedeniyle birçok okurumuz beni eleştiriyor ve hatta yerden yere vuruyordur. Çünkü özellikle, ‘Filenin Sultanları’nın önce, ‘Dünya 1 Numarası’ olmasında, ardından da ‘Avrupa Şampiyonluğu’na uzanmasında en büyük etken olan Melisa Vargas’ın performansı ortada.

Öncelikle şunun altını çizelim: FIVB’nin aldığı bu karar geriye dönük olarak işlemeyecek. Yani 15 Eylül sonrası için geçerli ve Vargas için herhangi bir kısıtlama yok.

Açıkça söylemeliyim ki, A Milli Kadın Voleybol Takımımızla, herkes gibi ben de onur ve gurur duyuyorum. Tabi ki, Vargas da bu gururun kocaman bir parçası. Ancak, bu durumun tek bir Vargas’tan ibaret değil ki. Dünyanın voleybolda öne çıkmış birçok takımında sayısız devşirme oyuncular forma giyiyor.

Aslına bakılırsa, ben bu durumu yalnızca voleybol üzerinden de okumanın doğru olmadığını düşünüyorum. Futbolda, basketbolda, masa tenisinde, güreşte ve daha birçok branşta bunun örnekleri var.

Vargas özelinden hareketle, aslen Kübalı olan başarılı sporcu 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini görebiliyoruz.

18 yaşında önemli bir sakatlık yaşayan Vargas, ülkesinde gereken tedaviyi sağlayamadığını söylemesi nedeniyle 4 yıl men cezası almıştı. Bu olaydan bir süre sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Vargas’a Sırbistan Milli Takımı da kancayı takmış ve bunun için çok büyük bir çaba sarf etmişti. Bunun üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın alkışlanacak gayretleri sonucunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılıp Milli takıma kazandırıldı. Yani olayın gelişme akışı itibarıyla, Vargas’ın öyküsü gerçekten hayli ekstrem bir durum.

Evet, öyle ya da böyle FIVB çok önemli bir karara imza atıp, voleyboldaki devşirme oyuncu furyasına da bir şekilde dur demiş oldu.

Dilerim bu karar, futbol ve basketbol başta olmak üzere diğer branşlarda da uygulanıp, ülke spor ve sporcusunun gelişimi adına önemli bir katkı verir.

Hoşçakalın…