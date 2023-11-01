Tarihte kazandığımız zaferlerimizi İslam'ın bize kazandırdığı imanımıza borçluyuz.

Malazgirt’ten Büyük Taarruza kadar yaptığımız savaşların birincisi bize Anadolu’nun kapılarını açmış, sonuncusu ise Anadolu'yu toplu işgalden kurtarmıştır.

Malazgirt'te ne olmuştu?

Anadolu'daki topraklara yerleşmenin yolu Malazgirt’ten geçiyordu. Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında çarpışmalar başlamıştı.

Bizans'ın doğu sınırları Türk akınlarına direnemez hale gelmişti.

Doğu sınırlarını Türk akınlarına karşı daha fazla koruyamayacağını anlayan Romen Diyojen Bizans tarihinin en büyük ordusu ile İstanbul'dan Malazgirt'e hareket etmişti.

İmparator Romen Diyojen, 22 Ağustos 1071'de Malazgirt’i almıştı.

Büyük Selçuklu ile Bizans orduları, Süphan Dağı eteklerindeki Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelmişti.

Bizans ordusu sayı ve teçhizat bakımından üstündü. Sultan Alparslan askerlerinin maneviyatını üst düzeye çıkarmak için hücum emrini Müslümanlar için kutsal olan 26 Ağustos Cuma günü vermişti.

Süvarilerden oluşan ordusunun hilal taktiği ile de Bizanslıları bozguna uğratmıştı.

Malazgirt Zaferi ile Müslüman bir hükümdara Hristiyan dünyasının en büyük imparatorunun esir düşmesi tarihin akışını değiştirmşti.

…Ve Türklere Anadolu'nun kapıları ardına kadar açılmıştı. Türkler açılan bu kapıdan akın akın girerek Anadolu'yu yurt edinmişti.

Kazanılan bu büyük zaferin ardından gücü kırılan Bizans ise artık bir tehdit olmaktan çıkmıştı.

Türk Milletinin kahramanlığı ile İslam'ın aktif emirleri birleşmiş ve Malazgirt zaferinde olduğu gibi tarihte kazandığımız zaferlerimiz ortaya çıkmıştır.

Batıdan, güneyden, kuzeyden saldıran işgalciler temizlenmeseydi Anadolu medeniyeti son bulacaktı.

Malazgirt’ten Büyük Taarruza kadar bütün başarılarımızda Anadolu bir odak noktası olmuştur.

Tuna boylarına, Viyana önlerine sefere çıkan Mehmetçiğin elbisesi Anadolu’da dokunmuş, atının üzengisi Anadolu’da dövülmüş, mehterinin kösü-davulu Anadolu’da örülmüş, inanç ve kültürü Anadolu’da işlenmiş, savaş taktikleri, plan ve programı Anadolu’da hazırlanmıştır.

Anadolu hep vermiştir.

Afrika’dan Avrupa içlerine, Kıbrıs’tan Pakistan’a, Hindistan’a kadar asker vermiş, silah, cephane, yiyecek vermiş, hiç almamıştır.

Savaş sonrasında Anadolu’da yıkılmış yuvalar, öksüz çocuklar, dul kadınlar, bükük boyunlar kalmıştır.

Ülkemizi kalkındırmak için şu anda ekonomik ve iktisadi savaşımız vardır.

Artık zafer için sefere çıkma imkanı yoktur.

Yaşadığımız toprakları yeşertmek, Seyhan ve Ceyhanları, Fırat ve Muratları, kızıl ve yeşil ırmakları zapt etmek, toprağın derinliklerindeki kara altın rezervlerini ak altına dönüştürmek, cephede kazanılan sıcak savaşı cephe gerisinde ekonomik ve iktisadi zaferle tamamlamak tarihi borcumuzdur.

Tatlı göller ve akarsularımızla, Yunanlıların göz diktiği deniz ve adalarımızla dünyanın gıpta edilecek bir ülkesiyiz.

Topraklarımız içinde uzanan 11 bin kilometrelik nehir ve ırmaklarımızla, Karadeniz ve Akdeniz yamaçlarında yüzlerce çay ve derelerimizle, besin, dokuma, maden, selüloz, plastik ve kauçuk sanayiinde atılım yapacak imkanlarımız vardır.

Türk Milleti olarak ülkeyi kalkındırmak için iktisadi ve ekonomik yönden bir yerlere gelindiği doğrudur.

Ancak gelinen yer, gelebileceğimiz yerin çok gerilerindedir.

İslam çalışmayı emrederken akarsularımız boşa akıyor.

Topraklarımız kuru. Şehir ve köylerimiz karanlık.

Petrol ve madenlerimiz yeterince değerlendirilmiyor.

Denizlerimiz, dağlarımız, göllerimiz, coğrafyamız, tarihi ve stratejik yapımız, nüfus potansiyelimiz her türlü atılımı yapmaya müsaittir.

İslam'ın hamleci ruhu ile tarihte yaptığımız savaşlarımız hep zaferle sonuçlandığı gibi ülkemizi kalkındırmak için iktisadi ve ekonomik savaşımızı da Türklük ve Müslümanlık ruhu ile zaferle sonuçlandırmalıyız.

Milletimiz cephe gerisindeki bu medeniyet savaşını da kazanacak gayret ve inanç potansiyelinde sahiptir.

Hoşça kalınız.