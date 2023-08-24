Haber: Damla Oya Erman

Bu patlama sonucunda Roma şehirleri Pompeii ve Herculaneum büyük zarar gördü, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Volkanik malzeme ve çamurun kalın bir tabakası altında gömülen bu antik şehirler, tarihin akışı içinde yeniden inşa edilmedi ve uzun süre unutuldu. Ancak 18. yüzyılda Pompeii ve Herculaneum keşfedilip kazıldı ve bu kazılar, ani bir ölüm anında korunmuş olan antik medeniyetin günlük yaşamına dair olağanüstü bir arkeolojik kayıt sunmaktadır.

Pompeii ve Herculaneum antik şehirleri, Napoli Körfezi'nin eteklerinde, Vezüv Yanardağı'nın yakınında bulunuyordu. Erken Roma İmparatorluğu döneminde Pompeii'de 20 bin kişi yaşıyordu. Bu kişiler arasında tüccarlar, üreticiler ve zengin topraklardan yararlanarak bağ ve meyve bahçeleri kuran çiftçiler yer alıyordu. Ancak kimse, bu verimli toprakların aslında önceki Vesuvius patlamalarının bir mirası olduğunu tahmin etmedi.

Herculaneum ise zengin Romalılar için yaz aylarının vazgeçilmez tatil yeri olan 5 bin kişilik bir şehirdi. Herculaneum, mitolojik kahraman Herkül'ün adını taşıyordu ve lüks villalar ile büyük Roma hamamlarına ev sahipliği yapıyordu. Herculaneum'da bulunan kumar araçları ve Pompeii'de ortaya çıkan bir genelev, bu şehirlerin dekadans dolu doğasına işaret ediyor. Ayrıca Stabiae adlı sessiz bir kasaba da bölgede yer alıyordu.

Ancak M.S. 79'da 24 Ağustos'ta öğlen saatlerinde, bu refah ve keyif aniden sona erdi. Vezüv'ün zirvesi patladı ve 10 mil yüksekliğinde kül ve ponza bulutu havaya fırlatıldı. Sonraki 12 saat boyunca Pompeii'ye volkanik kül ve 3 inç çapına kadar ponza taşları yağdı. Bu durum şehrin sakinlerini dehşet içinde kaçmaya zorladı. Ancak yaklaşık 2 bin kişi hala Pompeii'de kaldı, bodrumlarda veya taş yapılar içinde patlamanın geçmesini beklemeye çalıştı.

İlk başta batı rüzgarı, Herculaneum'u patlamanın ilk aşamasından korudu. Ancak ardından sıcak kül ve gaz bulutları Vezüv'ün batı yamacından şehre doğru aktı ve Herculaneum'u sararak hayatta kalan herkesi yakıp öldürdü. Bu ölümcül bulutun ardından volkanik çamur ve kaya seli geldi ve şehri tamamen gömdü.

Pompeii'de kalan insanlar, 25 Ağustos sabahı zehirli gaz bulutları nedeniyle öldü. Bu gaz bulutu şehri doldurarak geride kalan her şeyi boğdu. Daha sonra kaya ve kül akışları geldi, çatıları çöktü ve ölüleri gömdü.

Bu patlama hakkındaki bilgilerimizin çoğu, Vezüv patladığında Napoli Körfezi boyunca batıda bulunan Pliny the Younger'ın anlatısına dayanıyor. Genç Pliny, "insanların başlarını yastıklarla örttüğünü, taş yağmuruna karşı tek savunma" olarak kullandığını ve "yanıcı maddeyle dolu karanlık ve korkunç bir bulutun aniden patladığını ve yayıldığını" anlattı. Bazıları kendi kaderini yad etti. Diğerleri ölmeyi diledi." Pliny, o zamanlar sadece 17 yaşındaydı ve felaketten kurtulduktan sonra ünlü bir Roma yazarı ve yönetici oldu. Ancak amcası Pliny the Elder daha az şanslıydı. Bir doğabilimci olarak, patlamanın yaşandığı sırada Napoli Körfezi'nde Roma filosunun komutanıydı. Patlama sonrasında, gemilerini karşı kıyıdaki Stabiae'ye götürdü, patlamayı incelemek ve dehşete düşmüş vatandaşları sakinleştirmek istedi. Ancak karaya çıktıktan sonra zehirli gazdan etkilendi ve hayatını kaybetti.

Patlamanın etkisiyle Pompeii 14 ila 17 fit kül ve ponza altında gömüldü, yakındaki sahil çizgisi büyük ölçüde değişti. Herculaneum ise 60 fitin üzerinde çamur ve volkanik malzeme altında kayboldu. Bazı Pompeii sakinleri daha sonra yıkılan evlerini kazmaya döndüler ve değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştılar. Ancak birçok hazineler unutulup gitti.