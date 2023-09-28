Haber:Damla Oya Erman

Pompeius Magnus, uzun bir askeri kariyere sahip olan bir Roma generali ve siyasetçisiydi.Afrika ve İspanya'da savaştı, Spartaküs'ün köle isyanını bastırdı, Akdeniz'i korsanlardan temizledi ve Ermenistan, Suriye ve Filistin'i fethetti. Doğu'da yeni kazanılan Roma topraklarını düzenlemek üzere atanmıştı ve bu alanda parlak bir yönetici olarak kendini kanıtlamıştı.

M.Ö. 60 yılında, Julius Caesar ve Marcus Licinius Crassus gibi rakipleriyle bir araya gelerek İlk Triumvirat'ı kurdu ve bu üçlü Roma'yı yedi yıl boyunca yönetti. Ancak Caesar'ın başarıları Pompeius Magnus'u kıskandırdı ve bu nedenle M.Ö. 53 yılında siyasi ittifak çöktü. Roma Senatosu, Pompeius Magnus'u destekledi ve Caesar'ın ordusunu bırakmasını istedi, ancak Caesar bu talebi reddetti. Bunun üzerine M.Ö. 49 yılında Caesar, Cisalpine Gaul'dan İtalya'ya Rubikon Nehri'ni geçerek Pompeius Magnus ve onun kuvvetlerine karşı savaş ilan etti.

İç savaşın ardından Caesar, Pompeius Magnus'un ordusunu İtalya ve İspanya'da mağlup etti, ancak daha sonra Yunanistan'da geri çekilmek zorunda kaldı. Ağustos M.Ö. 48'de, Pompeius Magnus'un kendisini takip ettiği bir sırada Caesar, stratejik bir konumda Pharsalus yakınlarında kamp kurdu. Pompeius'e bağlı Senato kuvvetleri Caesar'ın daha küçük ordusuna saldırdığında ise tam anlamıyla bozguna uğratıldı ve Pompeius, Mısır'a kaçtı.

Ancak Pompeius Magnus, Mısır Kralı Ptolemy'den yardım beklemişti, ancak Ptolemy galip gelen Caesar'ı kızdırmaktan korktuğu için bu yardımı sağlamaktan kaçındı. 28 Eylül'de Pompeius Magnus, gemilerinden ayrılmak üzere Pelusium'da karaya çıkmak üzere davet edildi. Ancak Mısır topraklarına adım atmak üzereyken, Ptolemy'nin subayları tarafından haince saldırıya uğrayarak öldürüldü.