Haber: Damla Oya Erman

Ancak şehrin nüfusu tahliye edilmiş ve Rus ordusu tekrar geri çekilmiştir. Moskova, istilacıların hedefiydi, ancak terk edilmiş şehir, barış için başvuracak hiçbir Çar yöneticisi veya Fransız askerlerini uzun yürüyüşleri için ödüllendirecek büyük depo gıda veya malzeme içermiyordu. Ardından, gece yarısından hemen sonra şehirde Rus vatanseverleri tarafından yakıldığı görülen yangınlar başladı ve bu, Napolyon'un büyük ordusunun yaklaşan Rus kışını nasıl atlatacağına dair hiçbir yol bırakmadı.

1812'de Fransız İmparatoru Napolyon I, hala zaferlerinin zirvesindeydi. İngiltere'ye karşı olan İber Yarımadası Savaşı, büyük Avrupa imparatorluğunun yanında bir diken gibiydi, ancak generallerinin yakında İspanya'da zafer kazanacağından emindi. "Kıta Sistemi" ni tamamlamak için sadece Rusya'nın işbirliği gerekiyordu - bu, İngiltere'yi ekonomik olarak tecrit etmeyi ve boyun eğdirmeyi amaçlayan tek taraflı bir Avrupa ablukasıydı. Daha önceki çatışmalardan sonra, Napolyon ve Alexander I, kırılgan bir barışı sürdürdüler, ancak Rus çarı, Rus ekonomisi için yıkıcı olan Kıta Sistemi'ne boyun eğmeye isteksizdi. Alexander'ı caydırmak için Napolyon, 1812 baharında kuvvetlerini Polonya'da topladı, ancak çar hala direndi.

24 Haziran'da Napolyon, tarihe kadar bir araya getirilen en büyük Avrupa askeri gücü olan Grande Armée'sini Rusya'ya gönderdi. Bu devasa ordu, 500 binden fazla asker ve personeli içeriyordu ve Fransız İmparatorluğu'nun etkisi altındaki Prusya, Avusturya ve diğer ülkelerden kontenjanlar içeriyordu. Napolyon'un askeri başarıları, ordularını hızlı bir şekilde hareket ettirme ve hızla vurma yeteneğinde yatıyordu, ancak Rusya'nın istilasının ilk aylarında sürekli olarak geri çekilen bir Rus ordusuyla yetinmek zorunda kaldı. Kaçan Rus kuvvetleri, Fransızların kırsaldan yağmalayabileceği herhangi bir malzemeyi ele geçiriyor veya yakıyordu. Bu arada, Napolyon'un tedarik hatları, Rusya'nın içlerine doğru daha da ilerledikçe aşırı uzatılmış hale geldi.

Çarlık hükümetinde birçok kişi, Rus ordusunun Napolyon ile doğrudan bir çatışmada bulunmamasını eleştirdi. Halkın baskısı altında, Alexander, Ağustos ayında General Mikhail Kutuzov'u en yüksek komutan olarak atadı, ancak daha önceki Napolyon'a karşı gelen yenilgilere sahip olan bu general de geri çekilmeye devam etti. Sonunda, Kutuzov, Moskova'nın yaklaşık 70 mil batısındaki Borodino kasabasında durmayı ve Fransızlarla çatışmayı kabul etti. Ruslar savunma yapıları inşa etti ve 7 Eylül'de Grande Armée saldırdı. Napolyon o gün alışılmadık bir şekilde dikkatliydi; Rusları kuşatmaya çalışmadı ve çatışmaya çok ihtiyaç duyan takviyeleri göndermeyi reddetti. Sonuç kanlı ve dar bir zaferdi ve Rus ordusu yine geri çekildi.

Kampanyanın ilerleyişinden rahatsız olsa da Napolyon, Moskova'nın alındığında Alexander'ın teslim olmak zorunda kalacağına emindi. 14 Eylül'de Fransızlar terk edilmiş bir Moskova'ya girdiler. Şehrin 275 bin nüfusunun neredeyse hepsi gitmişti. Napolyon, şehrin dışında bir eve çekildi, ancak gece yarısından iki saat sonra şehirde yangın çıktığı bilgisi aldı. Kremlin'e gitti ve alevlerin büyümeye devam etmesini izledi. Tuhaf raporlar, yangınların Rusların başlattığını ve alevleri körüklediğini söylüyordu. Aniden Kremlin içinde bir yangın başladı, görünüşe göre Rus askeri bir polis tarafından koyuldu ve hemen infaz edildi. Yangın fırtınası yayıldığında, Napolyon ve beraberindekiler yanmış sokaklarda Moskova'nın dışına kaçmak zorunda kaldı ve sıyırılmaktan kıl payı kurtuldular. Alevler üç gün sonra söndüğünde şehrin üçte ikisinden fazlası tahrip edilmişti.

Felaketin ardından Napolyon, hala Alexander'ın barış isteyeceğini umuyordu. Çara yazdığı bir mektupta şunları yazdı: "Efendim Kardeşim. Güzel, sihirli Moskova artık yok. Nasıl olur da dünyanın en güzel şehirlerinden birini, yüzlerce yılda inşa edilen bir şehri yokluğa mahkum edersin?" Yangının, Moskova Vali Generali Feodor Rostopchin'in emriyle başladığı iddia edildi; ancak Rostopchin daha sonra suçu inkar etti. Alexander, Moskova'nın yanmasının "ruhunu aydınlattığını" söyledi ve Napolyon ile müzakere etmeyi reddetti.

Surrenderin gelmediği bir ay bekledikten sonra Napolyon, açlıktan ölen ordusunu harap şehirden çıkarmak zorunda kaldı. Aniden, Kutuzov'un ordusu ortaya çıktı ve 19 Ekim'de Maloyaroslavets'te savaş verdi. Dağılan Grande Armée, geri çekilmeyi umduğu verimli güney rotasını terk etmeye ve başlangıçta ilerlediği tahrip edilmiş yoldan geri gitmeye zorlandı. Felaket dolu geri çekilme sırasında, Napolyon'un ordusu, acımasız Rus ordusu tarafından sürekli olarak tacize uğradı. Açlık, sıfırın altındaki sıcaklıklar ve Kazakların ölümcül mızrakları tarafından takip edilen, harap düşmüş ordu, Kasım sonlarında Fransız işgali altındaki Litvanya sınırına yakın olan Berezina Nehri'ne vardı. Ancak nehir beklenmedik bir şekilde çözülmüş ve Ruslar Borisov'daki köprüleri yok etmişti.

Napolyon'un mühendisleri Studienka'da iki geçici köprü inşa etmeyi başardılar ve 26 Kasım'da ordusunun büyük kısmı nehrin karşısına geçmeye başladı. 29 Kasım'da Ruslar doğudan baskı yaptı ve Fransızlar köprüleri yakmak zorunda kaldı, böylece 10 bin kadar geride kalan askeri bıraktılar. Ruslar, bu noktadan sonra büyük ölçüde takibi bıraktılar, ancak binlerce Fransız askeri açlık, yorgunluk ve soğuktan dolayı ölmeye devam etti.

Aralık ayında Napolyon, geriye kalanlarla birlikte ordusunu terk etti ve bir generalin başarısız bir darbeyi yönettiği ve öldüğü bir sırada Paris'e geri döndü. Avrupa, Rusya'daki felaket başarısızlığından cesaret alarak, 1814'te Napolyon'u mağlup etmek için birleşik bir güç oluşturdu. Elba adasına sürgüne gönderildi, ancak 1815'in başlarında Fransa'ya kaçtı ve geçici bir başarı yaşadı, ardından Haziran 1815'te Waterloo'da ezici bir mağlubiyetle sonuçlanan yeni bir ordu kurdu. Daha sonra Saint Helena adasına sürüldü ve altı yıl sonra öldü.