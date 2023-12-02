Haber: Damla Oya Erman

35 yaşındaki Avrupa'nın fatihi, Papa Pius VII'nin kendisine taç takmasını sağlayarak tarihi anı ölümsüzleştirdi.

Korsika doğumlu Napoleon, tarihin en büyük askeri stratejistlerinden biri olarak 1790'ların sonlarında Fransız Devrim Ordusu'nda hızla yükseldi. 1799'da Fransa'nın çoğu Avrupa ile savaş halindeyken, Napolyon Mısır kampanyasından dönerek ülkesini çöküşten kurtardı. Şubat 1800'de ilk konsül olduğunda, ordularını yeniden düzenleyip Avusturya'ya karşı zafer kazandı. 1802'de Napolyon Kanunu'nu kurarak yeni bir Fransız hukuk sistemi oluşturdu ve 1804'te Fransız İmparatorluğu'nu ilan etti. 1807'ye gelindiğinde, Napolyon'un imparatorluğu Avrupa'nın kuzeyinden güneyine, İtalya'dan Pyrenees'e ve Dalmat kıyısına kadar uzanıyordu.

Ancak 1812'den itibaren Napolyon, askeri kariyerinde ilk büyük yenilgilerle karşılaştı. Rusya'ya yapılan felaketle sonuçlanan istila, İspanya'nın Wellington Dükü'ne kaybedilmesi ve 1814'e kadar birleşik bir kuvvet karşısında tam bir mağlubiyetle sonuçlanan zorlu günler getirdi. Elba Adası'na sürgüne gönderilen Napolyon, 1815'in başlarında kaçarak Fransa'ya döndü ve Wellington liderliğindeki birleşik kuvvetlere karşı Waterloo Meydan Muharebesi'nde çöküş yaşadı.

Sonrasında Napolyon, Afrika kıyısındaki Saint Helena adasına sürgüne gönderildi ve birkaç takipçisiyle birlikte ev hapsinde yaşamaya başladı. Mayıs 1821'de, muhtemelen mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Sadece 51 yaşındaydı. 1840'ta cesedi Paris'e geri getirildi ve görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. Napolyon'un naaşı, Zafer Takı'nın altından geçirilerek ve Invalides'in kubbesinin altına defnedildi.