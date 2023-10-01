Haber: Damla Oya Erman

Los Angeles Times yayıncısı Harrison Otis, sendikaların şiddetle karşı çıktığı bir kişi olarak, bombanın kendisine yönlendirildiğine inanıyordu ve bu nedenle ulusun önde gelen özel dedektifi William J. Burns'ü olayı çözmek için görevlendirdi.

Burns'ün yürüttüğü soruşturma, Bridge and Structural Iron Workers Union ve mali sekreterleri John J. McNamara'ya ulaştı. Burns, McNamara'nın suçlu olduğunu iddia edilen aracı Ortie McManigal'den bir itirafla Nisan 1911'de Indiana'da John McNamara ve kardeşini kişisel olarak tutukladı. Ayrıca Burns, kardeşleri yargılanmak üzere California'ya getirmeyi başardı.

Ancak McNamara kardeşleri etrafında sendika üyeleri ve solcu destekçiler toplandı. Büyük bir savunma fonu oluşturulduktan sonra, sendika temsilcileri Clarence Darrow'un davayı üstlenmesi için ikna etmeye çalıştı. Darrow, Amerika'nın en iyi savunma avukatlarından biriydi ve daha önce Idaho'da sendika lideri "Big Bill" Haywood'u cinayet suçlamalarından aklamıştı. 50.000 dolarlık bir teklif karşısında isteksizce davayı üstlendi.

Halkın genel görüşü McNamara kardeşleri destekliyordu, ancak Darrow'un kendi soruşturması, kardeşlerin aslında suçlu olduğunu kanıtlamak için deliller bulmaya başladı. Dahası, savunma ekibinin üyeleri jüriyi rüşvetlemek için çabalarken, Darrow, kardeşlerin ölüm cezasından kaçmak için suçlu plealar vermesi için Otis ve savcılarla bir anlaşma yapmayı başardı, ki bu da gerçekleşti.

Ancak bu çözüm her iki taraf için de tatmin edici değildi ve Darrow, aralarında sıkıştı. Otis, Darrow'u rüşvet suçlamalarıyla yargılamak için düzenledi ve sendika büyük savunma avukatını terk etti. Sadece McNamara davası için ücretini ödemeyi reddetmekle kalmadılar, aynı zamanda savunmasına yardımcı olmayı da reddettiler. Earl Rogers, Los Angeles'ta tanınmış bir avukat olmasının yanı sıra içki içme sorunu olan bir kişi olarak biliniyordu, ancak Darrow'un davasını üstlendi.

Uzun bir davanın ardından Rogers, Darrow için bir mistrial elde etti ve Darrow, ikinci bir dava sonrasında aklandı. Darrow, Leopold ve Loeb cinayet davası ve Scopes evrim davası gibi daha da ünlü davaları savunmaya devam etti.