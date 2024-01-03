Haber: Damla Oya Erman

Mezarın en önemli hazinesi olarak ortaya çıkan olay, içinde Tutankhamun'un mumyasını barındıran altın bir tabutu içeren taş bir lahitin bulunmasıydı.

Carter, 1891'de Mısır'a geldiğinde, antik Mısır mezarlarının çoğu keşfedilmiş durumdaydı, ancak genç yaşta ölen Tutankhamun'un mezarı hala bulunamamıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Carter, "Kral Tut'un Mezarı"nı bulmak için yoğun bir araştırmaya girişti ve sonunda bulduğu basamaklarla dolu girişin yakınındaki çöplerde gizlenmiş olan Kral Ramses VI'nın mezarının yakınında bulunan gömü odasına ulaştı. 26 Kasım 1922'de Carter ve meslektaşı Lord Carnarvon, mezarın içine girerek mucizevi bir şekilde sağlam olduğunu gördüler.

Bu olayın ardından Carter, dört yıl boyunca mezarın dört odasını dikkatlice araştırarak binlerce nesnenin bulunduğu inanılmaz bir koleksiyonu ortaya çıkardı. En dikkat çekici mimari parça, iç içe geçmiş üç tabut içeren bir taş lahit oldu. Katı altından yapılan son tabutun içinde, 3.000 yıldan fazla süre korunmuş olan genç kral Tutankhamun'un mumyası bulunuyordu.

Böylece, tarih öğrencileri ve arkeologlar, Mısır'ın zengin tarihine ışık tutan bu önemli keşfi heyecanla karşıladılar.