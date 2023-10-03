Haber: Damla Oya Erman

Britanya, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Türkiye'den Irak'ı ele geçirdi ve 1920'de Milletler Cemiyeti tarafından ülkeyi yönetmek üzere bir mandat verildi. 1921'de Britanya himayesinde bir Haşimi monarşisi kuruldu ve 3 Ekim 1932'de Irak krallığı bağımsızlık kazandı.

Irak hükümeti, Britanya ile yakın ekonomik ve askeri ilişkiler sürdürdü, bu da birkaç anti-Britanya isyanına yol açtı. 1941'deki bir pro-Aksis isyanı, Britanya'nın askeri bir müdahalesine yol açtı ve Irak hükümeti Müttefik savaş çabasını desteklemeyi kabul etti. 1958'de monarşi devrildi ve sonraki iki on yıl boyunca Irak, bir dizi askeri ve sivil hükümet tarafından yönetildi.

1979'da General Saddam Hüseyin, Irak diktatörü oldu; 2003'te Amerika önderliğindeki bir koalisyonun Irak'a müdahalesini takiben gücünü demir bir yumrukla elinde tuttu. Daha sonra gizlenmiş halde bulundu, mahkemeye çıkarıldı ve Amerika önderliğindeki koalisyonun Irak'a müdahalesini takiben idam edildi.