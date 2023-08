Haber: Damla Oya Erman

West Side Story (1961), Benim Güzel Meleğim (1964), Müziğin Sesi (1965), Komik Kız (1968) - tüm bu film müzikalleri döneminin en büyük eleştirel ve ticari hitleri arasındaydı. Ancak ardıl on yılın başları, Damdaki Kemancı (1971) ve Cabaret (1972) başarılı uyarlamalarını getirirken, 1970'lerin ortasına gelindiğinde Hollywood Broadway'i neredeyse tamamen terk etmişti.

Ve sonra, 1978'de, Paramount Pictures, Grease adlı küçük bir müzikale büyük bir bahis koydu ve sadece büyük bir hit film değil, aynı zamanda müzik tarihindeki en başarılı orijinal film müziği albümlerinden biri olan gerçek bir pop kültürel fenomen ortaya çıktı. 29 Ağustos 1978'de, bu albüm, üçüncü single'ı olan Frankie Valli'nin "Grease" şarkısı Billboard Hot 100'de #1 numaraya yükseldiğinde ikinci kez zirveye çıktı.

Frankie Valli'nin başlık parçasından önceki iki Grease şarkısı, filmin başrol oyuncuları John Travolta ve Olivia Newton-John'un düeti olan #1 hit "You're the One That I Want" ve Newton-John'un tek başına seslendirdiği #3 hit "Hopelessly Devoted to You" idi.

Şarkı "Summer Nights" olarak seslendiren oyuncu kadrosu da Top 10 single'ı oldu, bu da Grease film müziğinin dört hit şarkısının sadece orijinal Broadway gösterisinden geldiği anlamına gelir. Müzikal olarak, orijinal Broadway gösterisi Grease, 1950'lerdeki ortamına çok yakındı ve dönem tarzlarına ve yıldızlara açıkça selam veren şarkılar içeriyordu - "Greased Lightnin'," "Beauty School Dropout" ve "Hand Jive" gibi şarkılar.

Ancak film versiyonunu çekme zamanı geldiğinde, "You're The One That I Want," "Hopelessly Devoted to You" ve 26 Ağustos 1978'de #1 numaraya yükselen şarkı olan "Grease" gibi yeni şarkılar eklendi.

"Grease," Frankie Valli için ikinci solo zirve yapan bir şarkıydı. Valli, 1960'ların başında Four Seasons'ın baş vokalisti olarak adını duyurdu ve daha sonra solo sanatçı olarak da #2 hit "Can't Take My Eyes Off Of You" (1967) ve #1 "My Eyes Adored You" (1975) gibi birkaç büyük hit kaydetti.

"Grease," Valli için Barry Gibb tarafından yazıldı ve bu şarkı ile kendisi de dikkat çekici bir başarı elde etti. "Grease," ikinci haftasını #1'de tamamladığında, 1978'de şarkı yazarı olarak Barry Gibb için 26. haftasıydı.

Gibb'in yazdığı diğer 1978 #1 hitleri şunlardı: Bee Gees tarafından seslendirilen "How Deep Is Your Love," "Stayin' Alive" ve "Night Fever"; kardeşi Andy Gibb tarafından seslendirilen "(Love Is) Thicker Than Water" ve "Shadow Dancing"; ve Cumartesi Gecesi Ateşi film müziğinde Yvonne Elliman tarafından seslendirilen "If I Can't Have You."