Haber: Damla Oya Erman

Howard Carter, 1891 yılında Mısır'a ilk geldiğinde, antik Mısır mezarlarının çoğu bulunmuştu. Ancak Firavun Tutankhamun'un mezarı, hala kayıp olarak sırrını koruyordu. I. Dünya Savaşı sonrası dönemde Carter, Firavun Tutankhamun'un mezarını bulmak için yoğun bir arayışa başladı. Sonunda, Firavun Ramses VI'nin mezarının girişi yakınındaki enkaz altında gizlenmiş olan mezar odasına giden basamakları buldu.

26 Kasım 1922'de Carter ve meslektaşı arkeolog Lord Carnarvon, mezarın iç bölmelerine girdiler ve bu bölmelerin olağanüstü bir şekilde bozulmamış olduğunu keşfettiler. Bu tarihten itibaren, Carter, birkaç yıl süren devasa bir kazı çalışmasına başladı. Bu süre zarfında, dikkatle dört odalı mezarı inceleyerek birkaç bin nesnenin muazzam bir koleksiyonunu ortaya çıkardı.

En büyüleyici buluntu ise iç içe geçmiş üç tabutu içeren bir taş lahit oldu. En içteki tabutta, katı altından yapılmış olan Firavun Tutankhamun'un mumyası bulunuyordu ve bu mummya 3.000 yıldan fazla bir süre boyunca mükemmel bir şekilde korunmuştu. Bu tarihi hazinelerin çoğu günümüzde Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir.