Haber: Damla Oya Erman

Bu tarihi adım, soğuk savaş döneminin en simgesel olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Alman halkı ise duvarın yıkılması için coşkuyla çalışmalara başladı.

Karar, birkaç hafta önce Macar yetkililerinin Macaristan-Avusturya sınırını açma kararına dayanıyordu. Bu adım, Berlin Duvarı'nın varoluş nedenini ortadan kaldırdı, çünkü Doğu Alman vatandaşları artık Macaristan üzerinden özgürce seyahat edebiliyor ve Batı Almanya'ya geçebiliyordu.

Berlin Duvarı'nın açılması, Doğu Almanya'daki politik değişimlerin ve halkın özgür seçimler talebinin bir yansımasıydı. Komünist liderlik hızla güç kaybederken, toplum serbest seçimlere ve serbest piyasa sistemine doğru bir adım atılmasını istiyordu.

Bu olay aynı zamanda Amerika Başkanı George Bush ve danışmanları üzerinde de derin etkiler bıraktı. Berlin Duvarı'nın yıkılmasını izleyen coşku dolu anlar, Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un Batı ile yeni bir ilişki isteğine dair ciddi düşünceye yol açtı. 1956 ve 1968'de Sovyet müdahalesiyle bastırılan isyanlara karşı, Gorbaçov'un Doğu Almanya'nın hareketine destek vermesi Soğuk Savaş'ın sona ermesine doğru önemli bir adım olarak değerlendirildi.