Haber: Damla Oya Erman

21 Kasım 1694 yılında dünyaya gelen Voltaire, sadece edebi eserleriyle değil, aynı zamanda düşünsel cesareti ve eleştirel yaklaşımıyla da tanınıyor.

Voltaire, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi kavramlara sıkı sıkıya bağlı olan bir düşünür olarak bilinir. Yazdığı eserlerde despotizme, dogmatizme ve hoşgörüsüzlüğe karşı çıkan Voltaire, zamanının sosyal ve siyasi normlarına meydan okuyarak pek çok konuda ileri görüşlü düşünceler ortaya koydu.

Edebiyat kariyerine trajediler ve tarihi eserlerle başlayan Voltaire, "Candide ya da İyimserlik" adlı eseri ile de öne çıktı. Candide, sivri bir hicivle, insan doğasının karmaşıklığını ve dünyadaki haksızlıkları sorgulayan bir başyapıt olarak kabul edilir.

Voltaire'ın fikirleri, özellikle değişim ve ilerleme konularındaki düşünceleri, Aydınlanma düşüncesini derinlemesine etkiledi. Onun eserleri, özgürlük ve akıl ilkelerini vurgulayarak çağının düşünce dünyasına önemli katkılarda bulundu.

Bugün, Voltaire'ın doğum günü dolayısıyla dünya genelinde düzenlenecek etkinlikler ve anma törenleri ile onun fikirleri ve mirası bir kez daha gündeme gelecek. Onun izinden giderek, hoşgörü, adalet ve özgürlük için mücadele etmeye devam edenler, Voltaire'ın mirasını canlı tutmaya devam edecek.