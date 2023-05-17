ÇANAKKALE AA-Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılında Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü sınırları içinde kalan bölgedeki şehitliklerin tespiti amacıyla çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda, Conkbayırı mevkisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden akademisyenlerle 28. Alay'a ait şehitliğin yerinin belirlendiğini belirten Kaşdemir, diri örtü temizliğine başlanan alanın, jeo radar sistemiyle taranacağını dile getirdi.

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Kara Muharebeleri'nin en yoğun, en sıcak çarpışmaların yaşandığı, Mehmetçiğin Çanakkale'yi geçilmez yaptığı topraklardayız. Çanakkale Tarihi Alanı'nda bir şehitlik daha ortaya çıkarıldı. 28. Alay'ın özellikle 10 Ağustos muharebelerinde, hücum esnasında çok büyük savaşların yaşandığı anda büyük kayıplar verdiği ama düşman eline terk etmediği topraklarda 28. Alay'ın kahraman Mehmetçiklerinin, şehitlerimizin meftun olduğu bir şehitlik ortaya çıkarıldı. Çanakkale Tarihi Alanı zaten her karışı şehitlik olan bir vatan parçasıdır. Çanakkale Tarihi Alanı'nda her adımda bir şehitliğe rastlayabiliriz. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak da uzun zamandan beri bu çalışmaları devam ettiriyoruz."

Bu şehitliğin 28. Alay'a ait olduğunun kesinleştiği bilgisini veren Kaşdemir, çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Şehitliğin ihyası ve ziyarete açılma sürecine değinen Kaşdemir, "O kahraman şehitlerimizin, bu topraklar için toprağa düşen askerlerimizin bir şehitlikte, uğuruna canlarını feda ettikleri ay yıldızlı al bayrağımızın altında ebedi istirahatlerini geçirecekleri bu topraklarda onların isimlerini tarihe mal edeceğiz. Gelen bütün ziyaretçiler Çanakkale'yi geçilmez yapan o büyük kahramanların isimlerini bir kez daha hatırlamış olacaklar." dedi.