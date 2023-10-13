Tarihi, anıtları ve doğal güzellikleriyle dünyanın sayılı şehirlerinden İstanbul geçtiğimiz yüzyıldan bu yana büyük bir değişim sürecine girmiştir.

Sosyo-ekonomik koşullar, göçler, nüfus patlaması bu değişimin başlıca nedeni olmuştur. İnsanların zevklerinin, alışkanlıklarının değişmesi, hepsinden önce yaşam mücadelesi ile kazanç hırsı bu değişimin bir başka nedenidir. Şehrin yerleşim sınırlarını zorlayarak genişlemesiyle ortaya yeni semtler, mahalleler çıkmış, buna karşılık tarihi, mistik semtleri de özelliklerini yitirmiştir.

İstanbul’un özelliğini yansıtan tarihi yapılar dışında sivil mimarimiz koruma yasalarına rağmen çıkar sağlayanların girişimleriyle ortadan kalkmış, yerlerinde çoğu birbirinin eşi beton bloklarının yükselmesi şehre vurulan yıkıcı bir darbe olmuştur. Türk sivil mimarisinin önemli örneklerini oluşturan konaklar, köşkler, ahşap evler ve yanan yalılar tarihi şehri geçmişinden koparmıştır. Bu yok oluşun önüne geçilemeyence İstanbul gökdelenlerin yükseldiği, siluetinin bozulduğu bir şehre dönüşmüştür. Kuşku yok ki; bizden sonra gelecek kuşaklar bu hayal şehri batılıların seyahatnamelerinden, resimlerinden, gravürlerinden ve Yeşilçam filmlerinden göreceklerdir. Bu yok oluşun önüne geçilebilmesi için onlarca kitap, makale yazılmış, sempozyumlar düzenlenmişse de mistik semtlerin ortadan kalkması bir türlü önlenememiştir. Bu yazımda geçmişi çok eskiye inen; özelliklerini büyük ölçüde yitirmiş Göksu mesiresinden söz edeceğim.

Göksu yüzyıllar boyunca yerli ve yabancı yazarların olduğu kadar İstanbul halkının da ilgisini çekmiştir.

Boğaziçi’nde Göksu Türk yerleşmesinin başlangıcından XIX. yüzyılın sonuna kadar sandallarla gezilen bir mesire yeri olma özelliğini korumuştur.Yazın başlangıcından Eylül sonuna kadar haftanın belirli günleri “Göksu âlemleri” diye isimlendirilen eğlenceler burada yapılmıştı. Göksu çayırında yaya olarak veya atla gezilmiş, kır kahvelerinde nargileler içilmiş, yemyeşil çayır aitleriyle dolmuş, bir kenarda mısır kazanları kaynatılmıştır.

O yıllarda Göksu’nun görkemli bir görünümü vardı. Maşlahlı, yeldirmeli, çarşaflı hanımlar ellerindeki şemsiye ve yelpazelerle; erkekler ise sadakor gömlekleri, lacivert ceketleri, daracık pantolonları, yana eğik fesleriyle dolaşırlardı. Cuma günleri çayırın ortasına salaş tiyatrolar kurulur, ip cambazları hünerlerini gösterirlerdi. Ayaklarına astıkları içi su dolu kovalarla ip üzerinde yürür, bazen de kahve pişirirlerdi. Ayrıca otuz kırk arşın uzunluğunda, yirmi beş arşın yüksekliğinde, menzil ipi üzerinde çeşitli gösteriler yaparlardı. Yağlı direği tırmanıp üzerindeki ödülü alanlarda bir zamanlar burada yaşamışlardı.

Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde Göksu’dan söz etmeden geçmemiştir: “Âb-ı hayat gibi bir nehirdir ki, Alem dağlarından suyu akıp gelir. İki tarafı yüksek ağaçlarla süslü bağlardı. Ekseri yerleri Halıcızade bahçeleri ve un değirmenleridir. Bu nehir üzerinde bir tahta köprü vardır. Bütün âşıklar kayıklar ile bu nehirden ileride ferah köylere varıp ağaçlar altında zevk ve sohbet ederler. Seyri vacip bir mesiredir. Burada bir çeşit toprak çıkar ki ondan çanak çömlek ustaları çeşitli testiler, çanak çömlekler yapıp satarlardı.”

Göksu’nun halk edebiyatında ve divan edebiyatında ayrı bir yeri vardır. XVI. Yüzyılda yaşamış Nev’izade Atâi Çelebi’nin şiirlerinde belki Göksu en güzel şekliyle tanıtılmıştır:

“Denizde pârei mihr içre hûban

Uçar sarı kasr ile cennette gilman

Gemiyle ucuna inince mahbup

Çeker aşıklar anda sabrı Eyyub

Bugün Göksu gibi bi câyi hurrem

Yarın cennette görür mü ki âdem”

XIX. Yüzyıl sonlarında pek meşhur olan kürdîlihicazkâr şarkı da yıllar yılı Göksu’yu dillerden düşürmemiştir.

“Gidelim Göksu’ya bir âlemi âb eyleyelim

Ol kadehkâr güzeli yâr olarak peyliyelim

Bize bu tâlimiz olmadı yar neyliyelim

Ol kâdehkâr güzeli yar olarak peyliyelim”

Tarih boyunca Göksu’da pek çok eser yapılmıştır. Bunların başında Göksu Mescidi (Değimen Camisi), Göksu Bostancı Ocağı Mescidi, Göksu karakol hanesi, Benlizade Ahmed Raşi Efendi Çeşmesi, Mustafa Ağa Çeşmesi, Salih Dede Makamı, Göksu un değirmenleri, ayazma, yalıları Sultan III Selim ile Sultan II Mahmut dönemi nişantaşları bunların başında gelmiştir. Bu yapılardan çoğ ne yazık ki; günümüze ulaşamamıştır.

Gençlik yılarımda Göksu’ya giderek bir kayık kiralar ve koyun sonuna kadar gider oradaki kahvede bir süre oturur yemyeşil âlemi seyrederdik. Günümüzde ne yazık ki; bunların çoğu yok oldu. Göksu’nun büyük bir kısmı kurudu ve çamura dönüştü.

Eski İstanbul aşığı Çelik Gülersoy gibi biri ortaya çıksa da Göksu’ya geçmişe yansıtan bir âlemi yaratabilse…

Her şey bir yana hayal etmek bile güzel…