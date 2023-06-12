İSTANBUL- Tarihi tozlu sayfalarda bırakmak yerine, bütün canlılığı ve heyecanıyla sokaklara, şehrin merkezindeki farklı özel alanlara taşıyan festival, her yıl geleneksel olarak düzenleniyor ve büyük ilgi görüyor. Bu yılki festivalde Rusya’nın birçok farklı yerinden gelen ve tarihi yeniden canlandıracak olan binden fazla aktör rollerini oynamadan öte adeta yaşayacak. Ziyaretçiler kendilerini adeta sergilenen geçmişte iz bırakan olayların tam ortasında hissedecekler. Rusya tarihini etkileyen dört tarihi olay, Moskova’nın merkezinde ve şehir parklarında yeniden inşa edilen 41 alanda canlandırılacak.

Müze Rezervi Kolomenskoye, Ekim’in 50. yıldönümü Parkı ve Mitino Peyzaj Parkı’nda festival boyunca farklı saatlerde tekrarlanacak olan canlandırmalar, ziyaretçileri sadece olayların tanığı yapmayacak, isterlerse onlara bazı rolleri kendilerinin üstlenmesi için de fırsatı verecek. Rus kültürünü ve tarihini şekillendiren olayların öncesinin ve sonrasının deneyimleneceği bu etkinliklere katılmak için programınıza en uygun zaman dilimlerini seçebilir, tarihi doku için kahramanlarla fotoğraf çektirebilirsiniz.

Moskova’da tarihi yaşa, müziği dinle, oyunlara katıl

Türkiye dahil olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere Rus kültürünü ve tarihini tanıtmak ve eşsiz bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Moskova Mevsimleri Projesi kapsamında düzenlenen ‘Zamanlar ve Çağlar’ festivalinde sadece tarihi olaylar canlandırılmayacak. Ayrıca, etkinlik programında konuklar tarihi macera oyunlarına da katılabilecek, ustalık sınıfı ve sportif faaliyetlerde yer alabilecek ve sürükleyici performanslarını gösterebilecek. Bunun yanı sıra, on farklı dönemin tarzını yansıtan konserler konukları eşsiz bir müzik ziyafetine davet ediyor.

Moskova sokaklarındaki açık hava müzesi sayesinde festival konukları tarihi bir yolcuğa çıkıyor, her sokak, her köşe sizi farklı bir maceraya çağırıyor. Bu eşsiz performans, katılımcıların kendilerini tarihi atmosfere tamamen kaptırmalarını ve aynı anda birkaç farklı dönemin ruhunu hissetmelerini sağlıyor. Ziyaretçiler birçok yüzyılın ve dönemin izlerini sokakta takip edebilecek.

Türkiye ile komşu ülke olmanın ötesinde yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olan Rusya’daki bu festival, Türk ziyaretçiler ve turistler için yeni bir deneyim ve farklı bir bakış açısı da sağlıyor. Ziyaretçiler zamanda yolculuk için yeni bir teknoloji beklemeden, canlandırma festivalinde olayları kendi gözleriyle düzenlenen gerçek mekanlarda görebilecekler. Moskova sokakları Türk konukları canlı bir tarih deneyimine davet ediyor.

HABER: MERVE ELÇİ