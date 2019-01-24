Yüksekte çalışma eğitimi ile yüksekte çalışan kişiler ortaya çıkabilecek riskleri, yüksekte çalışma sistemi ve ekipmanlarını, yüksekte çalışmayla alakalı kazaların önlenebilmesi için bu riske karşı alınabilmesi gerekli olan önlemleri ve güvenli çalışma yöntemini aktarabilmek amacı ile tasarlanmaktadır. Seviye farkı olan ve düşme sonucundaki yaralanma ihtimalinin yer aldığı yüksek kabul edilir. İş yerinde ciddi yaralanma ve ölümlerin çoğu, yüksekten düşmede ya da nesnelerin yüksekten düşmesi sonucu oluşur.

Yüksekte çalışma eğitimlerinde çalışma alanındaki ekipmanı doğru kullanabilmek, ekipmanın bakım ve onarımının nasıl yapılabileceğini öğrenebilmek, yaşam hattındaki standardını aktarabilmek, çalışma alanındaki tehlike ve tehlike oluşturacak her türlü durumla alakalı bilgi sahibi olunması gerekir. Yüksekte çalışma yapabilecek olanların yüksekte çalışma eğitimi almaları gerekir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi İçeriği

Yüksekte çalışma ile alakalı yasal mevzuat

ile alakalı yasal mevzuat Yüksekte çalışma tanımı

tanımı Düşme ile alakalı korunma tedbirleri

Düşme ile durdurma sistemi

Yaşam hattı

Düşme durdurma sisteminde dikkat edilecek noktalar

Düşme durdurma sistemi takımı

Sınırlandırabilme ve konumlandırma

Çalışma ortamında oluşabilecek sorunlara dikkat edilmesi gerekir

Düşmelerde ise kurtarma uygulaması

Ekipman bakımı ve kontrolü

Yüksekte Çalışma Eğitimin Süresi

Yüksekte çalışma eğitimi zamanı, kurumun talebine göre değişiklik gösterir. Temel eğitim zamanı 1 gündür ve uygulamalı olarak da verilen eğitimlerse 4 güne çıkar. Bu eğitim sonucundaysa başarılı olan kişilere, uluslararası geçerliliğe sahip olan sertifika verilir. Mesleki yeterlilik olup görülmeye başlanılan yüksekte çalışma eğitimi, tehlike sınıf gözetmekten her iş yerinin de ihtiyaca olacak şekilde düzenlenir. Eğitimlerin her birine katılmak zorunludur.

Eğitimin sonunda yapılacak olan sınav sonucundaysa 70 puan ve üstünde alan katılımcılara belge düzenlenir. Düzenlenen eğitimlerin her biri belgelendirilmektedir ve bu belgelerin arasında çalışan kişilerin özlük dosyaları saklanmaktadır. Eğitimin sonunda düzenlenecek olan belgedeyse, eğitime katılmış olan kişinin adı, soyadı, görev unvanı ile eğitimin konusu, süresi, eğitim veren kişinin adı, soyadı, görev unvanı ile imzası ve eğitimin tarihi yer almalıdır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Kaç Sene Geçerli Olmaktadır?

Yüksekte çalışma eğitimi zorlu bir eğitimden oluşmaktadır. Bundan dolayı da eğitimin sürekli olacak şekilde tekrarlanması gerekmektedir. Yüksekte çalışma eğitimi geçerlilik zamanı 2 senedir. Güvenliği düşünen kişiler çalışma eğitimini zaman aşımına uğramadan tekrardan almaları gerekir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Kimler Almalı?

Düşme riskinde olan işyerlerinde çalışan herkes yüksekte çalışma eğitimi almaları gerekir. Eğer çalışan kişilerden bir tanesinde belge bulunmazsa işyerine cezai işlem uygulanmaktadır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Sonunda Elde Edilecekler

Yüksekte çalışan kişiler güvenli çalışmanın nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olurlar, düşme olasılığı ayarlayabilirler, yüksekte çalışmayı gerektirecek olan risklerle alakalı değerlendirme yapabilirler. Yüksekte yapılacak olan çalışmalar esnasında karşılaşılabilen riskleri tanımlama, yüksekte çalışma yöntemleri, yüksekte yapılacak olan çalışmalarda kullanılabilecek ekipman ve donatılmış olan standartların kontrolünün yapılabilmesi, yüksekteki çalışma ekipmanlarının kontrolünün yapılması ile beraber uygunluk kriteri, bağlantı noktasının özelliklerini seçme ve seçim kriterlerini çok iyi tanıyabilme. Bunların dışındaysa emniyet kemerinin doğru olacak şekilde kullanılması ve uygun olacak şekilde doğru merdiven kullanımının kontrol edilmesi, ekipmanlarla, koruyucuların temizliği, bakımı ve saklanma şartları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.