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Yüksek Bel Pantolon

Yüksek bel pantolonlar kadınların kurtarıcı parçasıdır. Özellikle göbek kısmı açıkta bırakan kloş bluzleri ile tercih edildiğinde oldukça hoş bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

Yüksek Bel Pantolon

Yüksek bel pantolonlar kadınların kurtarıcı parçasıdır. Özellikle göbek kısmı açıkta bırakan kloş bluzleri ile tercih edildiğinde oldukça hoş bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

26 Nisan 2019 Cuma 16:20
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Yüksek Bel Pantolon

Yüksek bel pantolon aynı zamanda kadınların olduklarından daha uzun olmalarını da sağlamaktadır. Bu tarz bir görünüm oluşturmak için kısa tişörtler ve topuklu ayakkabılar ile yüksek bel pantolonları kullanabilirsiniz. Yüksek bel pantolon kullanımı için oldukça farklı kombinler tercih edebilirsiniz. Spor bir görünümden hoşlanan bayanlar spor ayakkabı tercihleri ve salaş hırkalar ile yüksek bel pantolonları kullanabilirler. Siz de tüm yüksel bel pantolon modellerine https://www.misspile.com/yuksek-bel-pantolon adresinden ulaşabilir ve ürünleri inceleyebilirsiniz.

Yüksek Bel Pantolon Kombinleri

Yüksek bel pantolon kombinlerinizi oluştururken tamamlayıcı parçalara dikkat etmelisiniz. Örneğin iş hayatınızda yüksek bel pantolon kullanacaksanız blazer ceketleri tercih edebilirsiniz. Bu şekilde oldukça şık bir görünüm oluşturacaksınızdır. Ya da daha salaş bir görünüm oluşturmak istiyorsanız salaş gevşek örgü kazaklar ile de yüksek bel pantolon kullanabilirsiniz. Kazağınızı pantolonun biraz içine sokarak arka tarafını boşta bırakarak bir de kemer kullanarak oldukça şık bir spor görünüm elde edebilirsiniz. Bu tarz kombinleri rahatlıkla günlük hayatınız da kullanabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Bel Pantolon
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