YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık iki buçuk milyon üniversite öğrencisi adayının ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı gerçekleştirildi. Zorlu maratonun sonlandırılmasının ardından TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren adaylar, şimdi gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dikti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2019 YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Bununla birlikte geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde 2019 YKS soru ve cevap anahtarı ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte geride kalan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı soru ve cevapları ile ilgili olarak bilinmesi gereken tüm detaylar…

Eğitim Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç farklı oturumdan meydana gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sona gelindi. Geride bıraktığımız hafta sonu yaklaşık iki buçuk milyon üniversite öğrencisi adayının girdiği sınavın ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, resmi internet sitesi aracılığıyla adayların merak ettiği 2019 YKS soru ve cevap anahtarını kamuoyuna duyurdu.

YKS 2019 Soruları ve Cevap Anahtarı Yayımlandı!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada; 15 Haziran 2019 tarihinde YKS 1. oturumu TYT, 16 Haziran 2019 tarihinde YKS 2. oturumu AYT ve 3. oturum YDT soru ve cevap anahtarına erişimin 16 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00’den sonra gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi. ÖSYM, yayınlamış olduğu link ile sınava giren adayların soru ve cevap anahtarına ulaşımını sağladı.

Temel Yeterlilik Testi’nde İptal Edilen Soru

ÖSYM yetkilileri, 2019 YKS sınav soruları ve cevap anahtarını açıklamadan önce 15 Haziran 2019 günü gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den bir sorunun iptal edildiğini kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamaya göre, Matematik Testi’nin 6. sorusunun iptal edildiği ve bu sorunun değerlendirme kapsamı dışında tutulacağı ifade edildi.

YKS 2019 Sonuçları Hangi Tarihte Açıklanacak?