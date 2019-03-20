Yeni Nesil Böcek İlaçlama!

“Böcek ilaçlama işinin de yeni nesli, yeni versiyonu mu olur” dememek gerekir. Çünkü oluyor. Profesyonel böcek ilaçlama şirketleri, 15-20 yıl öncesine kadar hemen her evde zaman zaman kullanılan yöntemlerden çok daha farklı metotlar kullanarak ilaçlama işini yerine getiriyorlar. Yani her böcek türü için tek bir zehir kullanılan ve ilaçlama pompasıyla yapılan böcek ilaçlama uygulamaları geçmiş günlerde kaldı.

Gelişen Böcek İlaçlama Yöntemleri

Yeni nesil böcek ilaçlama yönteminde, sorun için yardım istediğiniz şirket, İstanbul gibi büyük illerde bile şehrin her noktasına yarım saat – bir saat içinde uzman ekibini gönderiyor. Sorunun kaynağına ulaşan ekip, sorunun niteliğini tespit etmek için söz konusu alanda keşif yapıyor. Bu şekilde probleme neden olan haşerenin türü, sorunun niteliği ve büyüklüğü, uygulanması gereken yöntemin ve kimyasalların neler olduğu belirleniyor.

Bu tespitlerin ardından uygun kimyasalları ve uygun yöntemleri / ekipmanı kullanmak suretiyle gerçekleştirilen böcek ilaçlama uygulamaları, sorunu kesin olarak çözümlüyor. %90’ların üzerine çıkan başarı oranı bulunan bu yöntem başarısız olursa, ikinci ilaçlama işlemi ücretsiz gerçekleştiriliyor. Yani sorun kesin olarak çözümleniyor.

Hangi Şirketler Bu Uygulamayı Yapıyorlar?

Böcek sorunlarının tamamında kısa süre içinde ve sonuca ulaşma garantisiyle hizmet veren şirketler, Sağlık Bakanlığı’ndan yetki almış olan ve gerekli yatırımları yaparak geniş kaynaklar elde eden şirketler olarak görünüyorlar.