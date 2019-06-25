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Yeni İş Fikri: Franchise

İlk olarak franchise nedir? Ondan bahsedelim, franchise bir marka veya şirketin marka adı altında çalışmanızdır.

Yeni İş Fikri: Franchise

İlk olarak franchise nedir? Ondan bahsedelim, franchise bir marka veya şirketin marka adı altında çalışmanızdır.

25 Haziran 2019 Salı 23:45
13 Okunma
Yeni İş Fikri: Franchise

Işı kurma hayali ile araştırma yapıp önüne yüzlerce seçenekler arasında en cazip gelen ve en çok tercih edilenlerden birisi gayrimenkul sektörü ve franchise almaktır. Franchise almak gerçekten kendinizi işin ortasında bulduğunuz için sağladığı bu hızlı büyüme girişimci açısından çok önemlidir. İlk olarak franchise nedir? Ondan bahsedelim, franchise bir marka veya şirketin marka adı altında çalışmanızdır. İş kurmak için cazip bir fırsattır. Franchise bir markanın size verdiği imtiyazlar veya en basit anlatımı ile halk arasında bayilik alma sistemidir. Franchise dediğimiz iş modelinde girişimci açısından en önemli avantajı, franchisor markanın pazarda bilinen kimliği, itibarı ve o markanın gücünden yararlanmaktır. Daha önceden başarısını belki de yüzlerce kanıtlanmış, sürekli etkin ve başarılı bir kurumsal kimlik oluşturmuş markanın imajından yararlanmak franchise yani imtiyaz hakkı alan girişimci için son derece önemli bir avantaj olmaktadır. Girişimcilik fikirleri arasında en çok tercih edilmesinin sebepleri de bu avantajlar olmaktadır. Ülke ya da dünya çapında tannan bir franchising veren markanın imtiyazlarından faydalanmak, girişimcilere onların sözleşmedeki hususlarına ve marka standartlarına uyması zorunluluğunu getirir. Bu madde dolayısı ile markanın standartlarını bozamayacağı için müşterilere güven vermektedir. Çünkü zaten tanıdıkları ve sevdikleri bir markanın ürün veya hizmetini sadece sizin aracılığınız ile satın almakta hiçbir sakınca görmemektedirler.

Franchise aldığınız takdirde sizlere sürekli eğitim ve teknolojik destekler sunulmaktadır. Franchise veren firmalar, franchising alan girişimcilere her türlü eğitim, muhasebe prosedürleri, personel temini gibi aklınıza gelecek bütün konularda destek vermektedir. Hatta herhangi bir müşteriniz ile anlaşmazlık yaşadığınız durumlarda sizlere gerekli olan bütün hukuki desteği vererek size destek olmaktadır. Çünkü bütün bunların sebebi her iki tarafta bu işten kazancı büyüktür. Franchise markası bu sebepten dolayı franchise verdiği girişimcinin başarılı ve uzun süreli çalışmasını istemektedir. Buda sizin için kaçırılmaz bir fırsattır.

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