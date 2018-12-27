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“Yeni Başlayanlar İçin En İyi Aracı” Platformu Binomo’ya Genel Bakış

Binomo 2015 Forex Fuarı Ödülleri'nde “Yeni başlayanlar için en iyi aracı kurum”, 2016 IAIR ödülleri'nde “Yılın aracı kurumu” ödüllerini almış bir ticaret platformudur.

“Yeni Başlayanlar İçin En İyi Aracı” Platformu Binomo’ya Genel Bakış

Binomo 2015 Forex Fuarı Ödülleri'nde “Yeni başlayanlar için en iyi aracı kurum”, 2016 IAIR ödülleri'nde “Yılın aracı kurumu” ödüllerini almış bir ticaret platformudur.

27 Aralık 2018 Perşembe 23:17
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“Yeni Başlayanlar İçin En İyi Aracı” Platformu Binomo’ya Genel Bakış

Binomo, yatırım platformlarına yeni başlamış kullanıcıların tercih ettiği ama aynı zamanda işbirliği için elverişli olmasının sağladığı avantajla diğer yatırımcılarında tercih ettiği, 2015 Forex Fuarı Ödülleri'nde “Yeni başlayanlar için en iyi aracı kurum”, 2016 IAIR ödülleri'nde “Yılın aracı kurumu” ödüllerini almış bir ticaret platformudur.

2014 yılında finansal piyasaya giren Binomo, 10 ay gibi bir sürede sektörde güçlü ilk üç ticaret platformu arasında yer almayı başardı.

Binomo’nun Avantajları Neler?

Kullanıcılara çok uygun işbirliği şartları sağlayan Binomo 2016’dan beri sektörde liderliğini koruyor.

  1. Minimum 10$ yatırım yapılabilmesine izin verdiğinden yeni başlayanlar için oldukça ideal.
  2. Düşük işlem bedeli sayesinde ticaretin bütün detaylarını çözene kadar para kaybetmezsiniz.
  3. Kullanıcılar için ücretsiz eğitim imkanı sağlar.
  4. Demo hesap sayesinde ticaret yeteneklerinizi geliştirir.
  5. Telefonunuz üzerinden Binomo’ya erişebilirsiniz.
  6. Göstergeler, takvim ve analiz grafikleri dahil 20’den fazla farklı aracı barından panel sayesinde kolaylıkla işlem yapabilirsiniz.
  7. Kendi içerisinde özel fon ayırdığı turnuvalar düzenler. Ayrıca kullanıcılarına bonuslar verir. (Turnuvalardan haberdar olmak için mobil uygulamayı edinmelisiniz).
  8. Hafta sonları da Binomo üzerinden işlem yapabilirsiniz.
  9. 24/7 çalışan teknik destekten sorduğunuz bütün sorularınıza cevap alırsınız.

Dezavantajları Nelerdir?

  1. İşlem süresinin maksimum 60 dakika olması(klasik sözleşmelerde) uzun vadeli stratejileri tercih eden kullanıcılar için dezavantaj sayılabilir.
  2. Diğer ticaret platformları kullanıcılarına 8’e yakın işlem türleri sunarken Binomo’da işlemler CFD ve klasik sözleşmelerle sınırlıdır.

Ticaret koşulları Nelerdir?

  • İşlem Tutarı: Para yatırma ve çekme için minimum tutar 10 USD’dır.
  • Ödeme: Kredi kartları, ödeme sistemleri, bankalar, cryptocurrency.
  • İşlemler: Minimum işlem tutarı 1 USD veya EUR'dur.
  • Üç Tür Sözleşme var: 1 saat vade sınırlı sözleşmeler, 5 dakikalık vadeyle turbo sözleşmeler ve ayrıca sınırsız süreli fiyat farkı sözleşmeleri (CFD). Ayrıca klasik sözleşmelerin karlılığı %89'a kadar varabiliyor.

Toplam varlık sayısı 50'dir.

Döviz çiftleri ve hisse senetlerinin geniş seçimi. Ayrıca endeksler, emtialar ve kripto para birimleri.

Gündüz ve gece ticareti için benzersiz bir varlık olan, kripto indeksi. CRYPTO IDX - fiyat değişkenliği daha istikrarlıdır. Bu nedenle teknik analiz stratejilerinde popülerdir.

Önce Vatan Gazetesi

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