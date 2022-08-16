Yazın Canlı Renklerini Salonuna Taşımak İsteyenler İçin Koltuk Takımı Önerileri

Yaz aylarının büyüsüne kapılırken bizlere canlı renkler eşlik etmektedir. Eğer bu canlı renkleri salonunuza taşımak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin. Çünkü sizler için yaz mevsiminin büyüsüne sahip koltuk takımı önerilerini derledik.

Hemen hemen herkes salonunun güzel ve şık görünmesini ister. Özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde rengârenk mobilyalar veya aksesuarlar kullanmak evlere ve iş yerlerine farklı bir hava katıyor. Sizler de böyle düşünüyorsanız birbirinden renkli koltuk takımı modellerine birlikte göz atabiliriz.

Sementa Koltuk Takımı

Yaz aylarının sıcaklığıyla herkes enerji depoluyor. Bu enerjinin evlere yansımasıysa kaçınılmazdır. Ancak yaz mevsiminin enerjisini gerçek anlamda salonunuzda yansımasını istiyorsanız, Sementa Koltuk Takımı tam aradığınız oturma grubu modeli. Kırmızı, lacivert, krem ve gri renkleriyle yazın sıcacık enerjisini salonunuza taşıyabileceğiniz bu oturma grubuyla salonunuza yaz havası gelecek.

3+1 takım olarak satışa sunulan bu koltuk takımını dilerseniz 3+3+1 koltuk takımı veya 3+1+1 koltuk takımı olarak da salonunuzda kullanarak, yaz mevsiminin atmosferini evinize taşıyabilirsiniz.

Lotto Koltuk Takımı

Koltuk takımları, evlerin ve işyerlerinin demirbaşı olarak görülen mobilyalardır. Ancak tercih edeceğiniz koltuk takımı modeli; hem tasarım hem de renk olarak tarzınızı yansıtmalıdır. Yaz mevsimine uygun olan koltuk takımı modelini arıyorsanız da genel görüntüsüyle istediğiniz gibi olmalıdır. Elbette bunun için de sizlere bir önerimiz olacak.

Lotto Koltuk Takımı; içinizi kıpır kıpır edecek renkleriyle kendisine hayran bıraktıracak bir ürün. Turuncu, kırmızı, krem renk seçenekleriyle yazın canlılığını tam anlamıyla salonunuza yansıtacak bir duruşa sahip. Özellikle yaslanma kısımlarında ve kırlentlerinde bulunan detaylar ürün tasarımının ağırlığını ortaya koyuyor. Özetle bu ürünü tercih ederek salonunuzda farklı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Nirvana Koltuk Takımı

Günün yorgunluğunun atıldığı odalardan biri salonlardır. Tabii ki salonlarında konforlu olması gerekmektedir. Ayrıca salonlarda keyifli vakitlerin geçirilmesi için de konforlu ortama sahip olmak gerekmektedir. İşte bu yüzden Nirvana Koltuk Takımı modelinden kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Spor koltuk takımları arasında yer alan bu ürün; modern duruşuyla rahat bir oturma alanı sunmaktadır. Gülkurusu, turkuaz ve antrasit renk seçenekleriyle Nirvana Koltuk Takımı tam yaz mevsimine göre.

Monreal Koltuk Takımı

Son dönemlerde yoğun rağbet gören koltuk takımı modelleri arasında yer alan Monreal Koltuk Takımı, farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Eğer salonunuzda kullanacağınız koltuk takımının biraz daha modern duruşa sahip olmasını istiyorsanız, kesinlikle Monreal’i tercih etmelisiniz. Hem renk seçenekleriyle hem de tasarımıyla yaz mevsiminin dinamikliğini hissedeceğiniz bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

Asya Koltuk Takımı

Sadeliğiyle büyüleyen salonlardan kimler hoşlanmaz ki? Sadeliğin büyüsünü yaz mevsiminin havasıyla harmanlayan Asya Koltuk Takımı inanılmaz derecede hoş görünüyor. Yaz mevsimine ve diğer mevsimlerin enerjisine uyum sağlayacak bir koltuk takımı arıyorsanız, mutlaka Asya Koltuk Takımına göz atmalısınız. Hele hele salonunuzda rengarenk çiçekler ve yeşil bitkiler yer alıyorsa hiç vakit kaybetmeden oturma grubu olarak Asya’ya karar vermelisiniz.

Sizlere kısaca bahsetmiş olduğumuz koltuk takımı modellerine göz atmak istiyorsanız Gündoğdu Mobilya’nın Online Satış Mağazasına giriş yapabilirsiniz. Eğer koltuk takımları hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, Gündoğdu Mobilya Fabrika Satış Mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Size en yakın Gündoğdu Mobilya mağazasının adresini öğrenmek için 444 19 85 Gündoğdu Mobilya Müşteri Hizmetleri hattını arayarak bilgi alabilirsiniz.