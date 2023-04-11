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Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya kimdir?

11 Nisan 2023 Salı 09:15
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Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya kimdir?

Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya, 6.05.1980 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Eskişehir’de tamamlayan Firdevs Akkaya, müzik dersleri vermiş,özel bir üniversitede eğitimine devam etmektedir.  Bireysel gelişimi ile ilgili birçok eğitim alarak doğuştan sahip olduğu psişik güçleri ve spritüal alanda zihinsel, ruhsal ve bedensel enerjinin farkındalıkları ile ilgili kendini geliştiren Firdevs Akkaya, işinin geniş yelpazesinde duru görü yeteneğiyle önemli belgeler ödüller ve sertifikaları almıştır.

2020 yılında kurduğu Firdevs Akkaya Danışmanlık Merkezi’nde profesyonel danışmanlık yapan Firdevs Akkaya, birçok yaşam merkezlerinde eğitimler, seminerler, kamplar, Workshoplar düzenlenmiştir ve halen daha devam etmektedir. Eğitimlerine kendi ofisinde danışanları ile devam eden Firdevs Akkaya bioenerji, duygu ve düşüncelerin gelişimi nefes çalışmaları duygusal özgürleşme teknikleri ve farkındalık çalışmaları eğitimleri ile danışanlarıyla olumlu sonuçlar almaktadır. Firdevs Akkaya, televizyon programları ve radyo yayınları yaparak bilgi ve birikimini insanlar ile paylaşmaktadır.

Firdevs Akkaya aynı zamanda sanatçıdır. Single çalışmalarıyla müzik yolunda ilerleyen Akkaya, Cihangir Müzik Topluluğu Korosu’nun kurucusu olup, koro şefliğine devam etmektedir. Firdevs Akkaya, Kültür Bakanlığına bağlı bir yazardır. Ey Can isimli kitabın yazarı olan Firdevs Akkaya kitaptan gelen tüm geliri depremzedelere bağışlamıştır.

Firdevs Akkaya’nın uzmanlık alanları şunlardır;

Bioenerji uzmanı

Eğitmen

Astrolog

Yoga eğitmeni

Spiritüel danışman

Reikimasterteacher

Nefes Koçu

Yaşam koçu

NLP uzmanı

İlişki koçu

EFT uzmanı

Sufizm Kişisel Gelişim

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Anahtar Kelimeler:
Firdevs Akkaya
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