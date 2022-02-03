Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema projesinin startını Lüleburgaz'da verdi

Uludüz Medya yapımcılığında çekimleri devam eden bir belgesel projesinin müzik altyapı çalışmaları için Lüleburgaz'a gelen yapımcı Görkem Uludüz, gazetimize çalışmaları ve ilçede karşılaştıkları ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu:

'Hepimizin ortak değeri, hassas bir konuyu ele aldığımız müzikal belgesel çekimlerimizde son aşamalara geldik. Kısa bir zaman sonra detaylarını sizlerle paylaşacağım. Bu çalışmalarımız bünyesinde müzik kayıtlarımız için Lüleburgaz'da Bacalı Stüdyo ile anlaştık. Neşeli insanları ile bilinen ülkemizin en güzel köşelerinden birisi Lüleburgaz'da çok değerli dostlar edindik. Başta bizlerden desteklerini esirgemeyen Aydın Terziören Bey olmak üzere, birbirinden değerli müzisyen dostlarım Umut Sırplıoğlu, Eyüp Munar, Emre Baltan ve İsa Küçük'e bize kattıkları ve emekleri için canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız! En yakın zamanda bu güzel ilçemizi ve güzel insanlarını tekrar ziyaret edeceğim...'