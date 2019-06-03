Yapay Zeka Tercüme Sektöründe

Öyle ki, geleneksel tercüme büroları tamamen ortadan kalkarak yerini yeni nesil online tercüme bürolarına bıraktı. Fakat hem müşteri memnuniyetine hem de işleyişe baktığımızda insanlar çok memnun. Artık profesyonel tercüme hizmeti hem çok daha kolay ulaşılabilir hem çok daha pratik. Alanı ne olursa olsun akademik, tıbbi, teknik, medikal, hukuki gibi çok geniş bir alanda ve çok geniş dil yelpazesinde profesyonel tercüme hizmeti sunan online tercüme merkezleri 7 gün 24 saat insanların bir tık uzağında.

Yapay Zekâ Tehlikesi!

Yapay zekanın birçok sektörde insan gücünün yerini alması ile birlikte gözler tercüme sektörüne çevrilmiş durumda. Dışarıdan bakıldığında normal tercümanlara göre maaşsız ve izinsiz olarak çalışabilecek olan yapay zekâ, firmalar için çok daha avantajlı durmaktadır. Fakat işin detayına inildiğinde, tercüme hizmetinin direkt olarak orijinal dilin hedef dile tercüme edilmesi işlemi olmadığı düşünülünce yapay zekanın insan gücünün yerini alması en azından tercüme sektörü için imkânsız görünüyor. Öyle ki, diller bölgelere göre farklılık göstermektedir ve tercüme hizmeti de insan kaynaklı bir şekilde bu ayrımlar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yapay zekanının da bu gibi farklılıkları analiz edemeyeceğinden dolayı, birçok bilgisayar tabanlı tercüme platformu gibi yanlışlarla dolu tercüme hizmeti vereceği kuşkusuzdur.

Tercümanın Önemi Büyük