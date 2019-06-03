Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90590
ALTIN
246.984
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.4081
EURO
6.5125
İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI (İBH) FARKINDALIKLARI TÜRKİYE'DE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI (İBH) FARKINDALIKLARI...
Haznedar'da İmamoğlu izdihamı yaşandı
Haznedar'da İmamoğlu izdihamı yaşandı
Gezi, En Haklı Eylemdir
Gezi, En Haklı Eylemdir
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile dönüyor
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile...
İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır
İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır

Yapay Zeka Tercüme Sektöründe

Teknolojinin dünya üzerinde olan her bir alana etkisi ile birlikte tercüme sektörü de bu değişimlerden nasibini almış durumda.

Yapay Zeka Tercüme Sektöründe

Teknolojinin dünya üzerinde olan her bir alana etkisi ile birlikte tercüme sektörü de bu değişimlerden nasibini almış durumda.

03 Haziran 2019 Pazartesi 02:42
5 Okunma
Yapay Zeka Tercüme Sektöründe

Öyle ki, geleneksel tercüme büroları tamamen ortadan kalkarak yerini yeni nesil online tercüme bürolarına bıraktı. Fakat hem müşteri memnuniyetine hem de işleyişe baktığımızda insanlar çok memnun. Artık profesyonel tercüme hizmeti hem çok daha kolay ulaşılabilir hem çok daha pratik. Alanı ne olursa olsun akademik, tıbbi, teknik, medikal, hukuki gibi çok geniş bir alanda ve çok geniş dil yelpazesinde profesyonel tercüme hizmeti sunan online tercüme merkezleri 7 gün 24 saat insanların bir tık uzağında.

Yapay Zekâ Tehlikesi!

Yapay zekanın birçok sektörde insan gücünün yerini alması ile birlikte gözler tercüme sektörüne çevrilmiş durumda. Dışarıdan bakıldığında normal tercümanlara göre maaşsız ve izinsiz olarak çalışabilecek olan yapay zekâ, firmalar için çok daha avantajlı durmaktadır. Fakat işin detayına inildiğinde, tercüme hizmetinin direkt olarak orijinal dilin hedef dile tercüme edilmesi işlemi olmadığı düşünülünce yapay zekanın insan gücünün yerini alması en azından tercüme sektörü için imkânsız görünüyor. Öyle ki, diller bölgelere göre farklılık göstermektedir ve tercüme hizmeti de insan kaynaklı bir şekilde bu ayrımlar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yapay zekanının da bu gibi farklılıkları analiz edemeyeceğinden dolayı, birçok bilgisayar tabanlı tercüme platformu gibi yanlışlarla dolu tercüme hizmeti vereceği kuşkusuzdur.

Tercümanın Önemi Büyük

Eğer profesyonel bir tercüme bürosu ile çalışıyorsanız mutlaka tercüme siparişinize göre en uygun ve deneyimli tercüman ataması yapılması gerekmektedir. Herhangi bir tercüman birçok alanda deneyimli olsa da hukuki alanda hiçbir faaliyet göstermemişse bu o tercümanı hukuki çeviri alanında deneyimsiz yapmaktadır. Bu nedenden tercümanın rolü alacağınız hizmetin kalitesi açısından büyüktür. Çevirimvar online tercüme bürosu, insan gücünü teknolojiye en iyi uyarlayan tercüme platformu olarak, +4000 bireysel ve kurumsal müşteri profilini gün geçtikçe daha da büyütmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Profesyonel Tercüme HizmetiTercüme HizmetiTercüme BürosuTercüme BürolarıTercüme MerkezleriTercüme SektörüTercüme PlatformuTercümanTercümeDeneyimli Tercüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM (Yapı Bilgi Modellemesi) Nedir
BİM (Yapı Bilgi Modellemesi) Nedir
Ofis İhtiyaçları için En İyi Çözüm
Ofis İhtiyaçları için En İyi Çözüm
tv100 içerikleri günü gününe YouTube’da
tv100 içerikleri günü gününe YouTube’da
E Ticaret Sitesi Nasıl Tanıtılır?
E Ticaret Sitesi Nasıl Tanıtılır?
Spor Kap Modelleri 2019
Spor Kap Modelleri 2019
Dik duruş aparatı nedir? Faydaları ve Zararları
Dik duruş aparatı nedir? Faydaları ve Zararları
Havalandırma Filtreleri
Havalandırma Filtreleri
En Keyifli Yolculuk Rotaları
En Keyifli Yolculuk Rotaları
Kesintisiz Canlı Radyo Dinleme Keyfi
Kesintisiz Canlı Radyo Dinleme Keyfi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans