Vücut Tipine Göre Tesettür Elbise Nasıl Seçilmelidir?

Tesettür giyim alanında moda tasarımcıların özel olarak tasarladıkları çok fazla alternatife sahip tesettür giyim ürünleri yer almaktadır. Bu sebep ile tesettürlü kadınların hem şık hem de modern bir görüntüyü oluşturması daha kolay olacaktır.

Tesettür giyim alanında moda tasarımcıları her yeni sezon yenilikler yapması, her kesimden tesettürlü kadınları tesettür giyime hayran bırakmıştır. Ancak bu tesettür giyim doğru ve vücut hatlarına yönelik olması gerekir.

Düzgün bir tesettür elbise kombini yanı sıra vücut tipine uygun nitelikte giyilen tesettür elbiseler, tesettürlü kadınları hem daha şık hem de daha modern bir görünüm kazanmasına olanak sağlar. Vücut yapısına uygun seçilmeyen tesettür giyim ürünleri ne kadar uyumlu kombinlense bile sizi şık göstermeyecektir.

Geniş Basenli Kadınların Tesettür Elbise Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Basen kısmı geniş üst kısmı ince olan tesettürlü kadınların tercih etmesi gereken tesettür elbise türü muhakkak A kesim olmalıdır. Çünkü A kesim tesettür elbiseler üst kısımdan dar gelip aşağıya doğru bollaştığından dolayı kalça ve basen bölgenizi gizleyecektir.

A kesim tesettür elbiseler tam göğüs kısmından bollaştığı için tesettürlü kadınların hem şık hem de daha alımlı görünmesini sağlayacaktır. Basen kısmı geniş olan kadınlar özellikle balık model tesettür abiye ve basen kısmı işlemeli tunik bluz tarzı kıyafetleri tercih etmemelidir. Geniş basenli kadınların pantolon tercihlerinde ise dar paça ve düşük bel pantolonlar tercih edilmemelidir.

Kilolu Kadınların Tesettür Elbise Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Tüm vücudunda eşit bir şekilde kilosu olan kadınlar, iki parçalı tesettür elbise modellerini tercih etmelidir. Alt kısmı farklı üst kısmı farklı olan tesettür elbiseleri seçerek kombin yapıldığı zaman hem ince hem de şık bir görünüm elde edilir.

Kilolu kadınların tesettür elbiselerde renk seçimi illaki koyu ve siyah olmak zorunda değil bunun yerine yan kısımları koyu ve siyah, ortası için ise canlı renkleri barındıran tesettür elbiseler seçilebilir. Bunun yanı sıra dikey şekilde çizgili tesettür kıyafet seçimi yine kilolu tesettürlü kadınları daha zayıf gösterecektir. Aynı zamanda uzun ceket ve yelek ile tesettür kombin tamamlanırsa tesettürlü kadınlar daha zarif ve daha şık bir görünüm elde ederler