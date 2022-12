The Repair House’dan Benzersiz Cep Telefonu Onarım Hizmeti

The Repair House, 30 dakikada tamir hizmeti ile İstanbullu akıllı cihaz kullanıcılarının memnuniyetini kazanmayı başardı. Kahve eşliğinde teknik süreci izleyen ve garantili hizmet alan kullanıcılar süreçten memnun.

Avrupa merkezli olan firma başta,’ Hollanda ve İspanya ‘gibi Avrupa’nın büyük şehirlerin de hizmet sunarken,marka Türkiye pazarına taşınmış ve faaliyetlerine İstanbul merkezli olarak cep telefonu, tablet, akıllı saat ve notebook teknik servisi konusunda son yılların en güvenilir desteğini profesyonel ve kurumsal düzeyde sürdürüyor, sadece İstanbulluları değil tüm Türkiye’yi kapsayan bir memnuniyetle başarılara imza atıyor.

Modern insanın günlük yaşamında geniş yer tutan cep telefonu, tablet, saat gibi akıllı cihazlar, temel amacı iletişim ve haberleşmeyi aşarak eğitimden sağlığa kadar her alanda en büyük yardımcı kabul ediliyor. Cep telefonu, saat, notebook, tablet ve benzeri akıllı cihazlarda yaşanılan en ufak teknik problemde hayat sekteye uğruyor.

The Repair House, akıllı yaşamın kesintisiz sürmesi için arızaya sadece 30 dakika mola veriyor. Kullanıcılar, The Repair House’un sertifikalı teknik uzmanları sayesinde 30 dakika içerisinde cihazlarını yenilenmiş, onarılmış şekilde kullanmaya devam edebiliyor.

Memnun Kalmama Şansı Yok: Çok yönlü akıllı cihaz servisi

21. yüzyılın akıllı cihaz sahipleri, The Repair House ile yepyeni bir teknik servis desteğinden yararlanıyor. Servisin donanımlı ekibi görülmemiş bir hizmet veriyor. Her türlü akıllı cihaz problemini sadece 30 dakika içerisinde onarıyor, 24 aya varan garantili tamir güvencesi ile yaptıkları işin arkasında duruyorlar.

The Repair House kurucusu, “müşterilerimiz bize servisimizde, evinde, işinde ya da Türkiye’nin herhangi bir yerinden kolayca ulaşabiliyor. Servise gelen müşterilerimiz 30 dakika gibi kısa bir süre içerisinde telefon ya da herhangi bir akıllı cihazlarına yapılan tamir işlemini kahve eşliğinde izleyebiliyor” şeklinde hizmetlerini özetliyor.

Teknik servis, hizmetlerini yerel lokasyonla sınırlı tutmuyor, tüm ülkeye hitap ediyor. Web sitesinden marka, model ve arıza belirleyip randevu alanlar ya da ücretsiz kargo ile cihazlarını yollayanlar fix fiyat politikası ile cihazlarını onarılmış şekilde teslim alabiliyor. Servis, özel kurye kullanarak teslimat sürecinin güvenilirliğini sağlıyor.

The Repair House’un fark yaratan yerinde hizmet çalışma prensibi ise servisin müşteri memnuniyetine gösterdiği önemi vurguluyor. Müşteriler dilerse teknisyen gelsin, yanımda tamir etsin seçeneğinden yararlanabiliyor. Bu sayede yoğun tempoda çalışan ya da evden ayrılamayanlar hızlı ve güvenilir hizmeti satın alma şansı yakalıyor.

Kullanıcılar Güvenilir Teknik Servis Desteğini Buldu

The Repair House’u rakiplerinden ayıran en temel ve memnuniyet farkı güvenilir hizmetinde yatıyor. Avrupa kalitesini ve güvenilirliğini Türkiye’ye taşıyan The Repair House kurucusu Ali Samet Taşkın, “Tüm kullanıcılarımızın eşit ve kaliteli hizmet alabilmesi için müşteriye özel fiyat değil, sabit fiyat politikası ile çalışıyor, garantili ve orijinal parçalar kullanıyoruz” diyor.

Akıllı cihaz kullanıcıları bozuk bir telefon ya da tabletle on farklı mağazadan 10 farklı ve dengesiz fiyat alabiliyor. Hepsinde orijinal parça kullanıldığı söyleniyor, cihaz teslim alınıyor ve uzun süreler sonra teslim edileceği söyleniyor. Kullanıcıları alışık olduğu tamir – onarım hizmetinin bu olduğunu belirten Ali Samet Taşkın, sektördeki güvensizlik zeminine vurgu yapıyor.

The Repair House, her yönüyle profesyonel bir çalışma prensibine sahip. Teknik servis personelleri, uzmanlar, yöneticiler ve süreç titizlikle ilerliyor. Akıllı cihaz sahipleri fix fiyat avantajıyla cihazlarının gözlerin önünde nasıl özenle onarıldığını görüyor, soğuk ve sıcak içecekler eşliğinde süreci izleyebiliyor. The Repair House şimdiden logosuyla dahi güven duygusunu veriyor, müşterileriyle etkili bir iletişim kurmayı başarıyor.