Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri Neden Önemli?

Pano içi yangın söndürme sistemleri arasında en çok tercih edilen türlerden biri olan temiz gazlı yangın söndürme sistemleri sahip olabileceğiniz en iyi performans gösteren ve en etkili yangın söndürme sistemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca temiz maddeli yangın söndürme sistemleri olarak da bilinir. Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri, yangınları kontrol etmek ve söndürmek için inert gazlar, kimyasal maddeler veya buharlaştırılmış sıvıların bir kombinasyonunu kullanır. Bu sistemler genellikle yangın dedektörleri, yangın algılama sistemi, ajan depolama ve dağıtım sistemleri ve dispersiyon nozullarından oluşur.

Temiz madde bastırma sisteminin (gaz) yangınları söndürme adımları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Isıyı azaltmak Yakıtı izole etmek Oksijen izolasyonu Yanmaya neden olan zincirleme reaksiyonun azaltılması

Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri Nerelerde Kullanılır?

Yangının meydana geldiği yerde söndürme çalışmaları yapılırken ekipmana zarar vermeyecek şekilde işlemin yapılması lazım. Böyle bir şey manuel olarak mümkün olmadığı için temiz gazlı söndürme sistemleri son derecede önemli bir araç haline gelir. Gazlı yangın söndürme sistemleri, su, köpük veya toz söndürücülerin etkili olmadığı veya ekipmana zarar verme riskinin olmadığı durumlarda kullanılır. Bu sistemler için ortak konumlar şunlardır:

BT Sunucu Odaları

Belge Depoları ve Arşivler

Sanat galerileri

Kütüphaneler

Müzeler

Laboratuvarlar

Açık Deniz Sondaj Tesisleri

Pil Bölmeleri

Gemiler

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemleri

Gazlı Yangın Söndürme sistemleri veya pano içi yangın söndürme sistemleri, yangınları söndürmek için kullanılan gazları tanımlamak için kullanılan bir terim olup bazı kullanım talimatlarına dikkat edilmesi gerekir. Örneğin C02 sistemleri sağlığa zararlı olduğundan ötürü yalnızca düşük doluluk olan ortamlarda kullanılabilir.

Çalışma biçimleri nedeniyle, köpüklü söndürme sisteminin havaya C02 pompalaması, yangını beslemek için mevcut oksijeni azaltır. Havadaki C02 seviyelerini artırarak atmosfere CO2 salınımı gerçekleştirir., bu nedenle C02 Köpüklü söndürme CO2 sistemlerine sadece insanlar tarafından düzenli olarak kullanılmayan ortamlarda izin verilir.

Gazlı yangın söndürmenin iki yaygın yöntemi şunlardır:

Oksijen Azaltarak Yangın Söndürme:

Argon ve nitrojen gibi asal gazlar, yangını, yanmayı desteklemek için gerekli olan oksijen seviyesini hacimce yüzde 15'in altına indirerek, esas olarak tetrahedrondaki üçüncü mekanizma ile söndürür. Havadaki oksijen seviyeleri bu %15 eşiğinin altına düştüğünde, yangının devam etmek için artık yeterli yakıtı kalmaz ve bu nedenle ÇOĞU malzeme yanmayı durdurur.

Kimyasal Araçlar Kullanarak Yangın Söndürme:

Kimyasal, esas olarak dördüncü mekanizma yoluyla yangından ısıyı uzaklaştırarak söndürür. Tahliye üzerine, bu sistemler hava ile gazlı bir karışım oluşturur. Bu ajan/hava karışımı, tek başına havanınkinden çok daha büyük bir ısı kapasitesine sahiptir. Daha yüksek bir ısı kapasitesi, bu gaz karışımının, yaşadığı her sıcaklık değişikliği derecesi için daha fazla enerji (ısı) emeceği anlamına gelir.

Köpüklü Söndürme Sistemleri Nasıl Çalışır?

Köpüklü Söndürme Sistemleri bazen manuel olarak etkinleştirilir; ancak çoğu otomatiktir. Otomatik bir sistem, üç temel unsurun bir araya gelmesiyle çalışır; bir duman dedektörü, bildirim cihazı ve kontrol panelleri. Duman dedektörleri ilk savunma hattıdır ve civarda duman algılanırsa kontrol panelini uyarır. Kontrol paneli daha sonra bildirim cihazını ve boruları gazın gerekli yere salıvermeye başlaması için bilgilendirecektir. Bölge sakinleri, bildirim sistemi tarafından bilgilendirilecek ve yangın söndürme maddesinin yakında bırakılacağı konusunda bilgilendirilecektir.

Köpüklü Söndürme Sisteminin Faydaları

İletken değildir: Geleneksel yangın söndürme yöntemlerine kıyasla Köpüklü Söndürme Sistemleri elektriği iletmez ve bu nedenle elektrik yangınlarını söndürmek için daha güvenli bir yol oluşturur.

Hızlı Müdahale Yöntemidir: Bir gaz söndürme sistemi sadece bir yangını hızlı bir şekilde söndürmekle kalmaz, ateşlemenin kendisinin neden olduğu hasar miktarını da azaltır, aynı zamanda yangının bir yan ürünü olarak ortaya çıkan duman ve isten kaynaklanan hasar miktarını da en aza indirebilir.

Asgari Hasarlıdır: Yangının neden olduğu hasar, bir iş yangını ile uğraşırken tek endişe kaynağı değildir. Geleneksel bir yangın söndürücünün geride bıraktığı kalıntı veya su, elektronik gibi öğelere aşırı derecede zarar verebilir. Bir gaz söndürme sistemi ile, yangının sönmesinin ardından çok daha az temizlik gerekeceğinden, işiniz çok daha hızlı bir şekilde yeniden çalışır.

Koruyucudur: Gazlı söndürme sistemi hem dolu hem de boş (sisteme bağlı) odalarda kullanılabildiğinden, sistem tetiklenmeden önce tahliyeye gerek yoktur ve bu nedenle yangın daha hızlı söndürülür, değerli insanınızı koruyun.

Çevre Dostudur: Novec 1230 gibi temiz madde gaz bastırma sistemleri son derecede çevre dostudur.

Yangın Spinkler Sistemi

Köpüklü yangın sistemleri ile birlikte konut veya ticari yapılarda sıklıkla kullanılan bir diğer önemli söndürme aracı da sprinkler sistemidir. Sprinkler sistemi, genellikle tavana ya da yan duvara asılı bir şekilde monte edilen bu sistem tüm binada dolaşan bir su sistemine benzetilebilir. Ani yangın durumlarında bu söndürme borularının başında bulunan sprinkler başlık ile su kaynağından boru yardımı ile su dağıtılır. 19. Yüzyılda bulunan bu sistem neredeyse her yıl 40 milyon spinkler başlığının takılması ile tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Bu sistem sayesinde dedektörler aniden yangının olduğunu algılar ve sistemi çalıştırır böylece kısa sürede yangın kontrol altına alınır. Sprinkler sistemi kullanılan alana göre farklı tiplerde olabilmektedir. Kuru, ıslak, deluge ve pre-action şeklinde dört farklı spinkler başlığı bulunmaktadır. Sprinkler başlığındaki mekanizma boru hattında tahliyeye hazır olan suyu dağıtarak yangının kısa sürede kontrol altında kalmasını sağar.

Evenos Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

Köpüklü Söndürme sistemi, sprinkler sistemi gibi birçok farklı yangın söndürme sistemi ve pano içi yangın söndürme sistemleri ile profesyonel hizmet veren Evenos Yangın Söndürme Sistemleri ile evinizi ya da iş yerinizi yangın riskine karşı koruma altına alabilirsiniz. Uzman kadrosu ve kaliteli üretim ve dolum yapısı sayesinde güvenilir yangın söndürme araçları size bir telefon kadar uzakta.

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