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Süper Lig’de şuanda hangi futbolcular sakat ve cezalı?

Spor Toto Süper Lig’de heyecan her geçen gün çok daha çeşitli boyutlara taşınıyor..

Süper Lig’de şuanda hangi futbolcular sakat ve cezalı?

Spor Toto Süper Lig’de heyecan her geçen gün çok daha çeşitli boyutlara taşınıyor..

08 Mart 2019 Cuma 09:25
16 Okunma
Süper Lig’de şuanda hangi futbolcular sakat ve cezalı?

Özellikle son dönemlerde üç büyükler hegemonyasını kırmaya çalışan birçok önemli Anadolu kulübü gittikçe güçlü konumlara ulaşmaya başladı.

Bu kapsamda da Lig boyunca sakat ve cezalı futbolcuların mevcut maçların gidişatına doğrudan etkide bulunmaktadır. Öyle ki 10’da 10 yapan bir takımın en golcü forvetinin sakatlanmış olması demek, bir sonraki maçta hücum yollarına etki etmesi demektir. Aynı şekilde bu durum cezalı oyuncular için de geçerli sayıldığı için hem kulüplerin hem de taraftarların sakat ile cezalı futbolcuların takibini sistemli bir şekilde gerçekleştirmesi lig ve turnuvalar üzerine daha fazla hakimiyet sağlamasını desteklemiş olacaktır. Güncel sakat ve cezalı oyuncular listesi burada mevcuttur:

Sakat futbolcuların iyileşme süreçleri, sakatlıklarının boyutları ve ne kadar süre boyunca sahalardan uzak kalacaklarına dair her türlü bilgiye bu sayfada ulaşabilirsiniz. Bunun dışında her hafta değişen grafiklerle birlikte takımlarınızın son durumunu inceleme olasılığınız da çok daha sağlam bir düzenle elinizin altında bulunmuş olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra lig ve turnuvalarda oyuncuların kart görme sayısı, belli başlı rakamlar ve istatistikler üzerinden de dikkatle incelenmelidir. Ceza alan bir futbolcunun takımının gelecek maçına ne yönde etki edeceği ya da sezon içerisinde disiplin sıkıntıları da her zaman inceleme altına alınarak göz önünde bulundurulduğu takdirde, verim sağlayacağınız bir futbol takipçisi olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigSpor TotoSüper Lig
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