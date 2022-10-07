Sosyal Medya Uygulamaları Otomatik Yönetilebilir mi?

İnternetin hayatınıza girmesi ile beraber birçok yeni terime aşina olabilirsiniz. Hatta bu kavramlar ile birlikte birçok yeni mesleğin ortaya çıkışını gözlemleyebilirsiniz. Bu kavramlardan bazıları ‘’Sosyal medya uygulamaları’’ ya da ‘’Sosyal medya yönetimi’’ olabilir. Özellikle sosyal medya uygulamalarına son zamanlarda fazlasıyla denk gelmiş olabilirsiniz. Bizde bu yazımızda sosyal medya uygulamaları hakkında kısa bilgi vereceğiz.

Sosyal Medya Nedir?

Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri uygulamalar ortaya çıkana kadar medya, tek taraflı olarak çalışma sürdürüyordu yani interaktif değildi. Ancak bu uygulamalar sonucunda artık medya, hem çift yönlü hem de eş zamanlı olarak kullanılabilir bir hale geldi. Yani bir konu ile alakalı bilgiyi ya da haberi sosyal medya olarak adlandırılan ortamlarda gördüğünüz zaman bu bilgiyi hemen başkasına kolaylıkla iletebilirsiniz.

Sosyal Medya Uygulamaları Hangi Araçları ile Yönetilir?

Sosyal medya yönetimindeki bir başka önemli Detay birden fazla sosyal medya hesabını eş zamanlı yönetebilmek olabilir. Yani firmanız için ya da kendiniz için açacağınız hesaplarda içerik paylaşımı, hesabın kontrol edilmesi, hesabın planlanlanması ya da analiz yapılması gibi işlemleri tek bir uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Bu uygulamalar sosyal medya yönetiminde kullanılan araçlar olarak adlandırılabilir. İşte sosyal medya yönetimi ile alakalı araçlar aşağıdaki gibidir:

Hootsuite,

Sprout Social

Buffer,

Friends+Me

Do Share,

Post Planner

Bu araçlar yardımıyla; birden fazla sosyal medya hesabını tek bir uygulama aracılığı ile bir arada toplayabilme şansına sahip olabilirsiniz.

Özellikle Instagram paneli, en hızlı büyüyen platformlar arasında yer alıyor. Çoğu zaman uygulama tabanlı olsa da, kullanıcıların web site sürümü ile kolaylıkla erişebilme özelliği taşıyor. Son zamanlar oldukça popüler olan Instagram, günden güne gelişmeye devam ediyor.

Siz de sosyal medya uygulamaları için merak ettiklerinizi https://www.smmraja.com/ adresini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.