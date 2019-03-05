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Sigorta Kutusu Seçerken Bunlara Dikkat!

Ev ve ofis için farklı sigorta kutuları seçilmelidir. Çünkü iki yerin de elektrik akımı farklı olacaktır.

Sigorta Kutusu Seçerken Bunlara Dikkat!

Ev ve ofis için farklı sigorta kutuları seçilmelidir. Çünkü iki yerin de elektrik akımı farklı olacaktır.

05 Mart 2019 Salı 12:35
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Sigorta Kutusu Seçerken Bunlara Dikkat!

Sigorta kutusu elektrik akımına sahip tüm alanlarda kullanılan şalter kutusudur. Ana elektrik hattından kablolarla elektrik dağıtım panosuna gelen sigorta kutusuna iletilerek elektrik akımının yaşam alanın içerisinde güvenli şekilde dağılması sağlanır.

Sıva altı sigorta kutusu ve sıva üstü sigorta kutusu olarak iki çeşit sigorta kutusu bulunmaktadır. Sıva altı sigorta kutusu inşaat yapım aşaması esnasında vida ve dübel yardımı ile duvara monte edilen sigorta kutusu modelidir. Sıva üstü sigorta kutusu ise sıvası ve boyası bitmiş duvarın üstüne monte sigorta kutusuna verilen isimdir.

Sigrota Kutuları Hayati Önem Taşır

Sigorta kutuları sadece elektrik akımını sağlamakla görevli değil, bu akımın güvenli olmasını sağlayarak elektrik kaynaklı yangınları engelleme görevini de taşır. Bu kritik görevi taşıyan sigorta kutularını alırken dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar bulunur.

Bunlardan ilki sigorta kutusunun kullanılacağı yere göre seçilmesidir. Ev ve ofis için farklı sigorta kutuları seçilmelidir. Çünkü iki yerin de elektrik akımı farklı olacaktır. Bir diğer önemli husus ise sigorta kutusunu elektriğin geçtiği yerde konumlandırılmasıdır. Yüksek yere konumlanması erişimi de önleyeceği için olası kazaların önüne geçecektir. Bu sebeple yüksek yerde kullanım önerilir.

Sigorta kutusunun kullanılacak yerdeki elektrik akımını sağlayabilecek durumda olması dikkat edilmesi gereken başka bir noktadır. Her sigorta kutusu her akımı karşılayamayabilir. Kullanılacak elektrikli aletlerin sayısı ve akımlarının ne olacağı iyi araştırılmalı ve bunu kaldırabilecek sigorta kutuları tercih edilmelidir. Sigorta kutularının dış yapısı, dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. Büyük iş yerlerinde metal levha üzerinde konumlanan sigorta kutuları eğer evde kullanılacaksa olası bir elektrik kaçağını engelleyeceği için plastik olmalıdır.

Son kritik nokta ise sigorta kutusunda fazla anahtar bulunmasıdır. Fazla anahtar, sigorta kutusunda elektrik dağılımını sağlıklı ve güvenli olmasını sağlar.

Bu noktalar göz ününe alındığında Viko marka sigorta kutuları tercih edilebilir. Topraklama klemensi ve bağlantı aksesuarları mevcut olan bu markada sıva altı ve sıva üstü 2’li sigorta kutusundan 36’lı sigorta kutusu çeşidine kadar ürün bulmak mümkün. Ayrıca 2’li ve 12’li arasında klemens çeşitleri de Viko’da bulunmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

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