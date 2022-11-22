Sıfırdan E-Ticaret Nasıl Yapılır?

Teknolojinin gelişimi, küreselleşen dünya, 21. yüzyıl. Şartlar derken tüm dünyayı kasıp kavuran salgın hayatımızda yerini aldı ve dijitalleşmeyerek hayatta kalabileceğimiz alanlar adeta yok oldu. Yeni dünya düzeninden insanların etkilenmesi kadar ticaret ve iş dünyasının da etkilenmesi paralelinde e-ticaretin önemi ve hayatımızdaki yeri vazgeçilmez bir boyut kazanmıştır.

Artık hangi sektörde faaliyet gösterirlerse göstersinler, büyük market zincirlerinden tesisatçılara, giyim markalarından çilingirlere kadar tüm işletmeler dijital platformlarda var oldukları sürece ayakta kalabiliyor. Hizmet sektöründeki işletmeler için dijital pazarlama başarısı, kullanıcının elinde bir kartvizit etkisi yaratır ve işletmelerin ihtiyaç anında müşterilere anında ulaşmasını sağlar. Ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler için gelişmiş iş boyutu, canlı ticaret faaliyetlerini beraberinde getirir. İnternet üzerinden doğrudan satış yapma olanağı sağlayan sanal mağazalar, işletmelere hem işletme giderlerini azaltma hem de ulaşılan hedef kitle hacmini devasa boyutlara çıkarma avantajı sunuyor.

Günümüz ekonomisinde tartışmasız bir yere sahip olan e-ticaret modeli, düşük kuruluş maliyetleri, esnekliği ve yüksek kar avantajı sayesinde sadece yerleşik işletmelerin değil girişimcilerin de ilgi odağı haline gelmiştir. Peki daha önce ticaret tecrübeniz yoksa e-ticarete nasıl başlarsınız? E-ticaret sitesi sahibi olmak ve sanal mağazanız üzerinden satış yapmak istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz?

Bu yazımızda sıfırdan e-ticaret sitesi sahibi olmak isteyen girişimciler için kısa bir rehber hazırlamak istedik. Kılavuza geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapmak adına bu içerik boyunca asgari gereklilikler ele alınacağını ve kanuna göre şirket türü olarak "Şahıs Şirketi" modelinin açıklanacağını belirtmek isteriz. yapı. Elbette e-ticarete başlamak için kuracağınız iş türünün şahıs şirketi olması gerekmiyor. Limited Şirket, Anonim Şirket vb. Bir sermaye şirketi ile faaliyet göstererek de e-ticaret yapabilirsiniz. Ancak bu durumda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre farklı uygulamalara tabi tutulabileceğinizi unutmamalısınız. Bir sermaye şirketi olarak e-ticaret danışmanlığı için bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Bu içerik hukuki tavsiye vermek amacıyla hazırlanmamıştır, e-ticaret konusunda yol gösterici olması amacıyla oluşturulmuştur. Tüm bilgilerin, işletmenizin türüne ve satmayı/sağlamayı düşündüğünüz ürün/hizmetin türüne göre değişebileceğini unutmamanızı öneririz.

E-ticaret yapmak istiyorum, e-ticarete nasıl başlarım?

İnternet üzerinden ürün satmak istiyorsunuz ve bu alanda hiç tecrübeniz yok. Başlamadan önce elbette hangi ürünü satmak istediğinize karar vermelisiniz. Kendi ürettiğiniz bir ürünü satabileceğiniz gibi, anlaşmalı olduğunuz bir tedarikçiden aldığınız bir ürünü de satarak ticaret yapabilirsiniz. Satacağınız ürüne karar vermeden önce iyi bir pazar araştırması yapmanız, tüketici trendlerini analiz etmeniz, maliyet ve kar hedefinize karar vermeniz gerekiyor.

Fiziksel bir konuma sahip bir işletmeye sahip olmak yüksek maliyetler gerektirdiğinden, bu maliyet genellikle belirli analitiklere verilen önemi otomatik olarak artırır. E-ticaret ise nispeten daha düşük maliyetler gerektirdiği için bazı sorunları gölgeleyebiliyor. E-ticaretin de bir yatırım olduğunu ve kazancımızı maksimize etmek için A'dan Z'ye analiz etmemiz gerektiğini unutmamalıyız.

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E-ticaret işletmesi kurmak zorunlu mu?

Satacağınız ürüne karar verdikten sonra satışını yapacağınız kanalı oluştururken iki seçeneğiniz vardır. Birinci seçenekte satmak istediğiniz ürüne ve elde edeceğiniz gelirin hacmine göre vergi mükellefi olmadan yani "iş yeri açmadan" satış yapma durumunuz var. Kısacası e-ticaret yapmak için iş kurmak zorunlu değildir ancak bu durumda satacağınız ürün ve elde edeceğiniz gelir ile ilgili belirli sınırlamalar bulunmaktadır. Başka bir seçenekte, kendi "şahıs şirketinizi" veya birkaç ortaklı anonim şirketinizi kurabilir ve ticari faaliyetlerinize başlayabilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, her iki seçeneği de genel hatlarıyla değerlendireceğiz ve "şahıs şirketi" ile e-ticarete nasıl başlanacağı hakkında ayrıntılı olarak konuşacağız.

İş yeri açmadan iş kurmadan e-ticaret nasıl yapılır?

İş yeri açmak ve işletme açma maliyetine kaynak yatırmak istemiyorsanız, iş yeri açmadan online satış yapmanızı sağlayan ve online satışın bir parçası olan tacir vergi muafiyetinden yararlanabilirsiniz. ev yapımı ürünler. Bu seçenekte işyeri açmadığınız için vergi levhanız olmayacak ve gelir vergisine tabi olmadan belli limitler dahilinde satış yapabileceksiniz. Ancak bu aşamada yasal düzenlemelerin getirdiği “belirli sınırlar” konusuna dikkat etmelisiniz.

Bu yöntemin getirdiği limitler genel olarak satabileceğiniz ürünün türü, üretim yönteminiz ve satıştan elde edeceğiniz gelir miktarı ile ilgilidir. Örneğin bu modelde ürün alıp satacak şekilde ticaret yapmak yasaktır. Bunun yerine evde kendi ürettiğiniz ürünleri belirli limitler dahilinde satmanız mümkün. Ev yapımı ürünlerle ilgili sınırlamalar yasal düzenlemelerde aşağıdaki şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Bu muafiyetten yararlanmak için;

a) İmal edilmiş ürünlerin 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı fıkrası kapsamına girdiğini,

b) Evde kullanılan dikiş, nakış, ev robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç, sanayi tipi veya seri üretim makine ve aletlerini kullanmamak,

c) Dışarıdan işçi çalıştırmamak,

ç) Ürünleri iş yeri açmadan satmak,

ç) Piyasa takip edilerek ürün satışı yapılmaması,

e) Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden dolayı gelir ve kurumlar vergisinden mükellef olanların düzenledikleri çarşı, şenlik ve panayırlarda ürün satışı yapılmaması,

f) Ticari, zirai veya mesleki kazançları dolayısıyla gelir vergisine tabi olmamak,

g) Faaliyet, kurum iratlarına ve mükelleflere bağlı olarak yürütülemez.

Yürürlükteki mevzuata göre tacir vergi muafiyetinden yararlanabilmeniz için "yıl içinde yapılan satış tutarının ilgili yıl için geçerli olan Smic'in yıllık brüt tutarını geçmemesi" gerekmektedir. Ayrıca ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ürün türlerinden birden fazla ürünü evinde üretip internet üzerinden satan üreticiler için bu tutarın hesaplanması her ürün için ayrı ayrı yapılmamaktadır. Bu durumda asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmemesi gereken miktar, her türlü ürün toplamından elde edilen toplam gelir olarak kabul edilir. Bu miktarın aşılması halinde tacirlerin muafiyeti kaybedilir ve takip eden takvim yılı başından itibaren vergilendirilebilir kazanç kapsamına dahil edilirler. Vergi mükellefi olmadan yapılan satışlarda vergi yükümlülüğüne aykırılığın ağır vergi cezaları ile cezalandırıldığını hatırlatır ve vergi yükümlülüğünün önemini vurgularız.

İşyeri açmadan ürünlerimi nasıl satacağım?

Evde kendi yaptığınız ürünleri işyeri açmadan satmak istiyorsanız öncelikle bağlı olduğunuz vergi dairesine fiziki veya internet üzerinden başvuruda bulunmalı ve işyeri vergi muafiyet belgesi almak için dilekçeyi doldurarak belgenizi almalısınız. . Başvuru sürecinde satmayı düşündüğünüz ürünler incelenir ve başvurunuz tek tek onaylanır.

Sertifikanızı aldıktan sonraki süreçte ürünlerinizi satmak için bazı online pazaryeri platformlarını kullanabilirsiniz. Örneğin sosyal ağlarda sergilediğiniz ürünleri satarken Shopier gibi başarılı bir ulusal ödeme sistemi olan bir ödeme platformunu kullanabilir, entegrasyon kolaylığı ve düşük kargo maliyeti gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz. Shopier üzerinden bireysel, şahıs şirketiniz veya sermaye şirketiniz aracılığıyla ürün listeleyip satabilirsiniz. Böyle bir aracı kullanmanın maliyeti, sattığınız ürün başına aracı platforma ödemeyi kabul ettiğiniz komisyona eşittir. Avantajları, bir pazarlama kanalı sunmaları, başlangıç ​​seviyesindeki kullanıcı kılavuzlarının danışman görevi görmesi ve anlaşmalı nakliye şirketlerinden uygun fiyatlı nakliye seçeneklerine erişim sağlamasıdır.

Bu model ile iş yapmak isteyen bir üretici iseniz, dijital pazarlamaya başlamadan önce detaylı bilgi için ilgili yasa ve yönetmelikleri inceleyebilir, aklınıza takılan tüm soruları bize danışabilirsiniz.

Bir iş kurma maliyetini azaltmak için sanal ofis kullanabilirsiniz.

Kendi işim ile nasıl e-ticaret yapabilirim?

E-ticaret faaliyetlerinizde sattığınız ürünü başka bir tedarikçiden alıp satmak istiyorsanız, kendi e-ticaret sitenizde veya online satış platformlarında sanal mağaza sahibi olmak istiyorsanız, satış geliriniz yüksek olacaksa, veya oluşturduğunuz marka üzerinden satış yapmak istiyorsanız işletme kimliği oluşturmanız ve vergi levhasını ibraz etmeniz gerekmektedir. sahip olmalısın.

Bir işletme olmanın en kolay ve hızlı yolu şahıs şirketi kurmaktır ve şahıs şirketi kurmak için ihtiyacınız olan ilk şey Yeminli Mali Müşavir (SMMM) tutmaktır. Şahıs şirketiniz tüzel kişiliğe sahip olacağı için vergi mükellefi olacaktır. Belirli muafiyetlerin sağlayacağı faydaya bağlı olarak, şirketinizin gelir vergisi, stopaj, KDV, damga vergisi gibi belirli sorumlulukları olacaktır. (Örneğin şirket kurmak için verdiğiniz adres size ait değilse, örneğin kira ödemesinde stopaj/damga vergisi gibi.) Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeleri SMMM ile paylaştıktan sonra size yol gösterilecektir. gerekirse bir meslek odasına kaydınız yapılır. Şahıs şirketi başvurunuzdan sonra vergi daireniz vergi levhanız düzenlenmeden önce belirttiğiniz adrese gidecek ve vergi levhanız çıkar çıkmaz şirketiniz tüzel kişiliğini kazanmış olacaktır.

Şahıs şirketi kurduktan sonra e-ticaret için gerekli belgeler nelerdir?

Örneğin evinizde şahıs şirketi kurdunuz diyelim. Çağrı geldi ve vergi levhanız hazır, noterden imza beyannamenizi de aldınız. Ancak yine de e-ticarete başlamadan önce sahip olmanız gereken birkaç belge var.

Her bir işletme faaliyete başlarken fatura, makbuz, irsaliye, kaşe ve imza beyannamesi gibi resmi belgelere sahiptir. Bu belgelerin elektronik versiyonları da e-ticaret yapan firmalar için geliştirilmiştir.

Örneğin e-ticarette e-fatura kullanmak isteyen firmaların e-fatura ve elektronik arşivlemeye yetkili aracılar aracılığıyla yaklaşması gerekmektedir.

509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihine kadar 2018 yılı cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan şirketler, 2018 ve 2019 yılı 01.07.2020 tarihine kadar yılsonu cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan şirketler. 2020'den 2020'ye kadar Ciroları 5 milyon TL ve üzeri olan firmaların bir sonraki yılın Temmuz ayından itibaren elektronik faturaya geçmesi zorunludur.

Mali mühür nedir? Elektronik imza nedir?

Mali Mühür, kart okuyucu ile size verilen elektronik kaşenizdir. Elektronik imza ise özel şirketler için belirli alanlarda mali mühür yerine kullanılabilen elektronik imzadır. Elektronik imzanın maliyeti daha uygun olmakla birlikte, Mali Mührün kullanım kapsamı daha geniştir. İmza beyannameniz ve mali mührünüzü aldıktan sonra, işletmeniz için kullanacağınız elektronik fatura ve elektronik arşiv hizmetini dilediğiniz bir sağlayıcıya kayıt olarak etkinleştirebilirsiniz.

Mali mührünüzü ve elektronik imzanızı kamu belgelendirme merkezi aracılığıyla talep edebilirsiniz.

Elektronik fatura kullanımı yeni kurulan şahıs şirketlerinde isteğe bağlı olsa da e-ticarette sunduğu kolaylıklar açısından tavsiye edilen bir uygulamadır. Ayrıca bazı online pazar yeri platformlarını kullanmak için e-fatura entegrasyonu gerekebilir.

Elektronik faturaların elektronik ortamda arşivlenmesini talep etmek için sadece noterden alınan imza beyannamesi yeterli olmayıp, elektronik imza veya mali mühür adı verilen elektronik kaşeye ihtiyacınız vardır.

e-Fatura ve e-Arşiv arasındaki fark nedir?

E-fatura ile e-fatura arasındaki temel fark her ikisinin de kullanım alanlarında ortaya çıkmaktadır. e-ticarette e-fatura kullanıcısı olan müşterilere satılan ürünler için fatura kesilirken e-Fatura; Elektronik fatura kullanıcısı olmayan müşterilere satılan ürünler için fatura düzenlenirken elektronik arşiv faturası düzenlenir.

Nasıl e-fatura ve e-arşiv alabilirim?

Dilerseniz e-fatura ve e-arşiv entegrasyonunuzu GİB portalı üzerinden kendiniz gerçekleştirebilir veya GİB tarafından yayınlanan özel entegratörlerden birini kullanabilirsiniz. Entegratör firmalar, yazılım ve arayüz farklılıklarından hizmet maliyeti farklılıklarına kadar pek çok faktörü birbirinden ayırır. Özel entegratörler listesindeki hizmet sağlayıcılarla iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza en uygun entegratörü seçebilirsiniz.

Elektronik fatura kredisi ne anlama geliyor?

Elektronik faturanın ortak çalışma prensibi, entegratörün yıllık veya aylık olarak kullanabileceğiniz belirli bir miktar krediyi sizden tahsil etmesi ve düzenlediğiniz her fatura için hesabınızdan bir kredi kesmesidir. Sık sık faturalandıracağınızı düşünüyorsanız ve yıllık veya aylık limitleri aşmaktan endişe ediyorsanız, ücretli entegratörlere kaydolmadan önce aşım ücretlerini araştırmaya değer olabilir.

Finansbank Dijital Köprü uygulaması ile e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi elektronik dönüşüm çerçevesinde birçok ürüne aynı anda erişebilirsiniz.

E-fatura e-arşiv için hazır, nasıl e-ticaret yapabilirim?

Şimdilik her şey hazır. Artık sizin için en uygun pazarlama kanalında ürünlerinizi satışa sunmanız gerekiyor. E-ticaret, hedef kitlenize ulaşmak için doğru kanalı seçmekten dijital kimliğinizin müşterilerinizde bırakacağı izlenime kadar entegre bir dijital pazarlama yönetimi gerektirir. Bu nedenle öncelikle dijital pazarlama stratejinize karar vermeli ve dijital pazarlama için hangi kanala yatırım yapacağınızı belirlemelisiniz. Kendi web siteniz üzerinden satış mı yapacaksınız, reklama yatırım yapacak mısınız, sattığınız ürüne göre hedef kitleniz kimler ve sizi yüksek karlılık hedeflerinize ulaştıracak yol nedir? Özellikle yol haritanızı belirlerken profesyonel destek almak çok önemlidir çünkü tüm bu soruların cevapları ve daha fazlasıyla kurguladığınız dijital pazarlama stratejinizi oluşturmadan yapacağınız her yatırım sonraki süreçte gereksiz bir masraf olarak karşımıza çıkabilir.

e-ticaret iş ihtiyaçlarınızın analizi ile işe başlıyor, işinize özel kişiselleştirilmiş dijital pazarlama stratejinizi belirlemeyi ve sizi başarıya götürecek yolu birlikte çizmeyi hedefliyoruz.

E-ticaret sitesi kurarken nelere dikkat edilmelidir?

Özenle kurguladığınız dijital pazarlama stratejiniz doğrultusunda kendi e-ticaret sitenizi oluşturabilir, ürünlerinizi kendi sitenizde satabilirsiniz. Kendi web sitenizi oluşturmak, güvenli bir ödeme sistemine ve Sanal POS uygulamasına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Sağlayıcılar arasından size en uygun konfigürasyon ve komisyon maliyetine sahip sağlayıcıyı seçerek sanal POS entegrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

Satmış olduğunuz ürünlerin bedelini ödemenin yanı sıra müşteri memnuniyeti açısından lojistiğinizi planlamanız ve gerekirse tercih ettiğiniz kargo firması ile anlaşma yaparak navlun ücretlerinden faydalanmanız gerekebilir.

Hazır Dijital Market platformlarında nasıl mağaza açılır?

Kendi web sitenizi açmak istemiyorsanız hazır dijital pazaryeri platformlarında mağaza açıp ürünlerinizi bu platformlarda satabilir ya da ürünlerinizi sosyal ağlarda pazarlayabilir ve pazar yeri dışından yararlanmayı seçebilirsiniz. -kutu ödeme sistemleri.

Bu seçenekte, sattığınız ürüne ve kullandığınız platforma bağlı olarak aracılık ücretlerini karşılamanız gerekecektir. Dijital market platformları, satılan ürünlerin kategorisine göre belirli oranlarda komisyon kesintisi yapmakta ve bu kesinti karşılığında sizlere sanal mağaza alanı ve teslimat maliyeti gibi hizmetlerden ekonomik olarak yararlanma imkanı sunmaktadır. Şirketinizin kimlik bilgileri, gerekli belgeler ve kaşe ile kayıt olabilir ve size en uygun aracı platformda faaliyete başlayabilirsiniz.

E-ticaret danışmanı Gelecek araştırması

Web sitesi güvenliğinin yüksek olması ve arama motoru ile hedef kitlenizin ulaşabileceği bir dijital mağazaya sahip olmanız için e-ticaret sitenizin kurulumunu alanında uzman ve deneyimli dijital pazarlama uzmanlarına emanet etmeniz çok önemlidir. optimizasyon. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), her e-Ticaret yöneticisinin karlılık hedefine ulaşması için en önemli araçtır. Future Searches olarak 10 yılı aşkın tecrübemizle müşterilerimizin e-ticarette yüksek kazanç hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmanın gururunu yaşıyoruz.