Şehirlerarası nakliyat konusunda yardıma ihtiyacı olanlar işinde uzman ve deneyimli bir nakliyat firması ile çalışması gerekmektedir. Eşyalarınızın güvenli bir şekilde farklı adreslere götürülmesi konusu oldukça önemlidir. Çünkü kişilerin birçok zorluk çekerek almış oldukları eşyaları onlar için oldukça değerlidir. Hiçbirine zarar gelmemesi ve yıpranmaması gerekir. Gerek ev eşyaları gerekse ofis eşyaları olsun fark etmeksizin hepsine aynı önemin verilmesi gerekir.

Uzak mesafelere gidecek olan bütün eşyaların uzman kişiler tarafından profesyonelce paketlenmesi gerekir. Her eşya için farklı ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır. Mobilyalar, koltuklar, beyaz eşyalar, cam eşyalar ve özel eşyalarınız kendisine uygun olan ambalajlarla kaplanmalıdır. Şehirler arası nakliyat hizmeti sunan firmalar eşya paketleme konusunda uzman kişilerle çalışarak müşteri memnuniyetini de önemsemektedir. Yılların tecrübesine sahip olan firmamız Evdema Nakliyat bu konuda sizlere kaliteli bir hizmet sunmaktadır.

Sigortalı taşımacılık hizmeti ile de eşyalarınızı güvence altına almaktayız. Yapılacak nakliyat sigortası ile yolda oluşabilecek kaza, olumsuz hava şartları, hırsızlık gibi durumlara önlem almış olmaktayız. Sizlerin eşyalarını en iyi bir şekilde korumaya çalışan farklı il ve ilçelere ulaştıran firmamız profesyonel bir tavırla sizlere yaklaşım göstermektedir.

Şehirlerarası Evden Eve Nakliyat

Şehirlerarası evden eve nakliyat hizmetleri hem ev hem de iş yerleri için geçerlidir.Farklı nedenlerden dolayı taşınmanız gerekebilir. Bazen tayin bazen evlilik bazen de emekli olma gibi nedenler kişilerin taşınmasını gerektirmektedir. Bizler Evdema Nakliyat olarak eşyalarınıza sizin gibi önem vermekte ve onlara hiçbir zarar gelmeden taşınmasını sağlamaktayız. Ev taşıma denilince birçok külfetli işler sizleri beklemektedir. Oldukça yorucu ve sıkıntı veren eşya toplama, paketleme, yerleştirme işleriniz için bizden yardım alabilirsiniz.

Asansörlü nakliyat hizmetlerimizle yüksek katlı binalardan bile kolay bir şekilde eşya indirmekte ve çıkarmaktayız. Üstelik hiçbir eşyanıza zarar gelmeden taşımacılık hizmeti seyyar asansörle sizlere sunulmaktadır. Evinizin penceresi ya da balkonu yola bakıyorsa asansörlü nakliyat hizmeti sizlere sunulmaktadır. Az kişiyle kısa zamanda sorunsuz bir şekilde taşınmanız için firmamızın size sunmuş olduğu asansörlü nakliyat hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Tüm eşyaların kamyona yüklenmesiyle yola çıkılmakta ve gidilen yerde tüm kurulumlar Evdema firması tarafından yapılmaktadır. Ortam temiz ve düzenli bir şekilde sizlere teslim edilmekte ve yanınızdan ayrılmaktayız.

Şehirlerarası Nakliyat Firmaları

Şehirlerarası nakliyat firmaları oldukça fazladır. Bunları arasından işinde uzman ve köklü firmaları tercih etmek gerekir. Firmanın referanslarını inceleyebilir ve hangi hizmetleri sizlere sunduğunu araştırabilirsiniz. İlk etapta fiyat istenmesi doğru bir hareket olmayacaktır. Çünkü istediğiniz hizmetler size sunulacak fiyatın içinde olmayabilir.

Sizlerle yapılacak olan nakliyat sözleşmesinde verilecek hizmetlerimizi belirtmekteyiz. Böylelikle artı talepleriniz olursa onları da sözleşmeye ekleyebiliriz. Sözleşmede fiyat da belirtilmekte ve karşılıklı imzalanmaktadır. Onun haricinde ekstra ücretlerle karşılaşma riskiniz de yoktur. Şehirlerarası nakliyat hizmetini deneyimli bir firmadan ve işinde uzman personellerden almak isterseniz gönül rahatlığı ile Evdema Nakliyat firmasını tercih edebilirsiniz.