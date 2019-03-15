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Şahin Haberleşmeden Enflasyona Karşı Toplu SMS’de Dev Kampanya

Toplu SMS sektöründe lider olan Şahin Haberleşme, bu kez enflasyona karşı dev bir adım atarak büyük bir kampanyaya imza attı.

Şahin Haberleşmeden Enflasyona Karşı Toplu SMS’de Dev Kampanya

Toplu SMS sektöründe lider olan Şahin Haberleşme, bu kez enflasyona karşı dev bir adım atarak büyük bir kampanyaya imza attı.

15 Mart 2019 Cuma 13:48
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Şahin Haberleşmeden Enflasyona Karşı Toplu SMS’de Dev Kampanya

Toplu SMS sektöründe lider olan Şahin Haberleşme, bu kez enflasyona karşı dev bir adım atarak büyük bir kampanyaya imza attı. 10.000 SMS alana 2000 SMS hediye sunarken, bu kampanyadan sadece 119 TL ye müşterilerini faydalandırıyor. Büyük bir ilgi gören Toplu SMS kampanyası müşterilere büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin her yerinde müşterileri ve bayileri olan Şahin Haberleşme hızlı ve güvenli şekilde hizmet sunmaya devam edeceğini bu kampanya ile göstererek, müşterilerinin bir kez daha kalbini kazanıyor.

Şahin Haberleşme Toplu SMS Kampanyası

Şahin Haberleşme kaliteli hizmet politikasıyla sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor. Giderek büyüyen Şahin Haberleşme Toplu SMS'lerde bir fark yaratarak sizi de güvence altına alıyor. BTK lisanslı ve ISO sertifikaları ile güven aşılayan ve uygun fiyatlarıyla da göz dolduran Şahin Haberleşme sizler için 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Sizlerde hemen https://sahinhaberlesme.com.tr adresinden ücretsiz üyelik oluşturabilirsiniz.

Şahin Haberleşme - Kalite ve Bilgi Güvenliği Sertifikaları

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Şahin HaberleşmeToplu SMSEnflasyonla Topyekün MücadeleTürkiye Kazanacak
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