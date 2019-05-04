Şahin Haberleşmeden Dev Kısa Kod Ret Hakkı Kampanyası

Günümüzde birçok firma servis sağlayıcılardan toplu sms hizmeti satın alarak kurumsal başlıklı SMS kullanımı yapıyor. Alıcılardan gelen şikayetler üzerine, bu konuda bir çok cezai işleme maruz kalıyorlar. Tüm bu cezai işlemlere karşı çözüm yolu bulan Şahin Haberleşme ve İletişim Hizmetleri il ticaret müdürlükleri kanunlarına uygun bir şekilde ÜCRETSİZ SMS RET HAKKI sunuyor. Bu uygulamayı birçok BTK ya bağlı firmalar farklı farklı ücret tarifeleri ile firmalara ve müşterilerine sunmaktadır.

Neden ücretsizken hem kısa kod hem de kurumsal kısa kod başlığınıza para ödeyeceksiniz ?

Şahin Haberleşme önce müşteri memnuniyeti ve güvenliği diyerek 4609 KISA KOD RET HAKKINI ücretsiz olarak müşterilerinin ve birçok kurumsal firmaların hizmetine sunuyor. Diğer bir özellik ise, firmaların kendi kurumsal başlığı ile KISA KOD RET HAKKI oluşturuyor. Enflasyonla top yekün mücadele kapsamında dev bir kampanyaya imza atan şahin haberleşme, talepleri karşılamak için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Müşterileri bu durumdan çok memnunken artık güvenli ve içleri rahat bir şekilde SMSlerini gönderiyorlar. Sizlerde ücretsiz üyelik oluşturup hem toplu sms gönderebilir hem de KISA KOD RET HAKKI kampanyasından faydalanabilirsiniz.