Şahin Haberleşme: Toplu SMS ile Türkiye’den Dünya’ya Mesaj Atıyoruz!

Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve yükselen en popüler reklam seçeneği olan Toplu SMS’ler artık tüm dünyaya ulaşabiliyor. Ülkemizin son yıllarda artan bir ivme ile izlediği dışa açılma politikasının başarılı olabilmesi ve uluslar arası rekabetin yüksek olduğu pazarlarda payını arttırabilmesi de gurur verici olmaktadır. 180 ülkeye ulaşan SMS’leri ile lider olmaya hazırlanan Şahin Haberleşme artık tüm dünyaya mesaj gönderiyor. Şahin Haberleşme 2009'dan beri hızlı ve güvenilir hizmet vererek yurt dışında da kendini göstermektedir.

Şahin Haberleşme ve İletişim Hizmetlerinin sizlere sunmuş olduğu panelden yurtdışında bulunan müşterilerinize hızlı bir şekilde hattınızı yurt dışına açtırmadan ve ek ücret ödemeden başlıklı olarak kısa mesaj gönderebilirsiniz. Dilerseniz www.sahinhaberlesme.com.tr sitesine giriş yaparak bir inceleme yapabilirsiniz.