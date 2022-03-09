ŞAH LOJİSTİK ÖZBEKİSTAN TAŞIMA HİZMETLERİNE DEVAM ETMEKTEDİR

Dünya da bir çok Devletin ambargosuna maruz kalan Özbekistan ile geçmişten günümüze uzayan dostluk ve ticari ilişkilerimiz hız kesmeden artmakta, iki ülke arasında sekteye uğratılmaya çalışılan ticaret ve dostluğu alternatif yollarla bertaraf etmekteyiz. Türkiye’den Özbekistan Nakliye çalışmaları İran ve Türkmenistan üzeri güzergahın yanı sıra alternatif olarak Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan üzeri güzergahtan da roro takviyeli olarak devam etmektedir. Genellikle İran üzeri güzergahı kullanarak Özbekistan’a nakliye çalışmaları yapan belli başlı kuruluşların ilk sıralarında uzun yıllar önce Mersin’de faaliyetlerine başlayarak zaman içerisinde ülkenin dört bir yanına şube ve irtibat ofisleri kuran, taşıma yetki belgesi ve öz mal tırlara sahip bulunan Şah Lojistik firması gelmektedir. Şah Lojistik arasında dikkat çeken bir takım özel çalışmaları ile ihracatçı ve ithalatçı şirketlerimizin öncelikli tercih ettikleri nakliye firması konumunda bulunmaktadır. Türkiye ile Özbekistan arasında yapılan sevkiyatlarda taşınabilir her türlü ürün grubunu taşıma kabiliyetine sahip bulunan Şah Lojistik, komple tır nakliyesinin yanı sıra İstanbul depolarından haftanın belirli günleri çıkışlar yapmak suretiyle parsiyel nakliye hizmetleri de vermektedir.

Aynı zamanda gabari dışı ağır nakliyat, frigo tır nakliyesi, konteyner taşımacılığı ile denizyolu nakliyesi gibi alanlarda da son derece başarılı bir grafiğe sahip bulunan firmamız Özbekistan Nakliye Firmaları arasında yerini almıştır, geniş tır filosunda bulunan öz mal ve kiralık araçları ile birlikte tedarik zincirine bağlı çalışan yüzlerle ifade edilebilen her model ve tipte nakliye aracı ile Türkiye- Özbekistan yollarında seferler yapmaktadır. Türkiye’nin tüm bölgelerinden Özbekistan’ın başta başkent Taşkent olmak üzere tüm şehirlerine tır nakliye hizmetleri vermekte olan olan Şah Lojistik, tecrübeli sürücüleri ve tecrübeli nakliye personeli ile 7/24 çalışma anlayışı ile her zaman hizmete hazır bulunmaktadır. Yük taşıtan kuruluşların gerek sözlü gerek yazılı tüm nakliye isteklerini anında değerlendirmeye alarak kısa süre içerisinde uygun taşıma navlun ve şartları ile geri dönüş sağlayan elemanlar, kaliteli hizmeti uygun koşullara sunma prensibi ile hareket ediyor, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarından asla ödün vermemektedirler.

Kaynak: İstanbul Lojistik Firmaları