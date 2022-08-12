SAÇ EKİMİNİ PRP İLE DESTEKLEYİN! CANLI VE DOLGUN SAÇLAR HAYAL DEĞİL.

Saç dökülmesi, kadınlarda ve erkeklerde sık görülen sorunlardan biridir. Günümüzde bu sorun için çeşitli çözüm yöntemleri bulunmaktadır. En kesin ve yaygın olanı saç ekimi yaptırmaktır. Kellik veya alopesi sorunu yaşıyorsanız saç ekimi sizin için en iyi seçenek olacaktır. Kel noktaları saç ekimiyle doldursanız bile, dökülme sorununa çözüm bulamazsanız ekim yapılmayan alanlardaki saçlarınız dökülme riski taşımaya devam edecektir.

Eğer ince telli, cansız saçlarınız varsa saç ekiminizi PRP saç tedavisi ile destekleyebilir ve bu sayede ekim yapılmamış alanlarda yaşanacak dökülmelerinizin önüne geçebilirsiniz. PRP saç tedavisini saç ekimi esnasında veya saç ekiminden 1-2 ay sonra yaptırabilirsiniz. Bu sayede kıl kökleriniz kuvvetlenir, saçlarda kalınlaşma ve canlanma gözlenir. İstanbul Vita saç ekim merkezi Genel Direktörü Hasan Başol bu konuda, “PRP enjeksiyonları hem erkek tipi kellik tedavisinde hem de saç dökülmesini önlemede ve yeni saç büyümesini teşvik etmede etkilidir. Yara iyileşmesini hızlandırıcı özelliği olduğu için saç ekimi öncesi ve sonrasında da uygulanması oldukça fayda sağlar.” Diyor.

Medicana Hastanesi’nde yürüttüğümüz Medicana saç ekimi, uzman kadrosu ve hasta memnuniyeti anlayışı ile kaliteli bir hizmet sunar. Aynı şekilde saç ekiminizi PRP ile desteklemek istiyorsanız Medicana saç ekimi merkezimizi tercih edebilirsiniz.

PRP nedir?

PRP tedavisi, spor yaralanmalarından saç dökülmesine kadar çeşitli durumlar için popülerlik kazanmaktadır. Bu tedavide, belirli bir alanda iyileşmeyi hızlandırmak için hastanın kendi kan hücreleri kullanılır.

PRP saç tedavisi nedir?

PRP (platelet rich plasma) tedavisi saç dökülmeleri için kullanılan, kişinin kendi kanının çeşitli aşamalardan geçtikten sonra gerekli bölgelere enjekte edilmesi işlemidir. Kanın çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle oluşturulan bu plazma, trombositlerce zengindir. İstanbulVita saç ekim merkezinden Dr. Mustafa Ayhan Balcı,” Zengin plazmadan oluşan PRP, saç ekimi sonrası saç büyümesinin uyarılmasına yardımcı olur.” Diyor. PRP tedavisinin saç dökülmesine karşı neden faydalı olduğunu anlayabilmek için öncelikle trombositlerin iyileşmede oynadığı rolü anlamak gerekir:

Trombosit nedir?

Trombositler, kırmızı ve beyaz kan hücreleriyle birlikte kanın bir bileşenidir. Vücutta bir yaralanma meydana geldiğinde kanın pıhtılaşması ve iyileşme sürecinin hızlanması aşamalarında görev alır. Aynı zamanda hücre çoğalmasını tetikleyebilen ve tedavi edilen bölgede doku yenilenmesini veya iyileşmesini uyaran büyüme faktörlerini içerirler. Trombositten zengin plazma, normalden daha fazla trombosit içeren kandır. Bu zengin plazma doku onarımını hızlandıran bir dizi büyüme faktörü ve protein içerdiğinden saç dökülmesinin olduğu alanlarda hücre yenilenmesini sağlar.

PRP nasıl yapılır?

PRP tedavisi üç aşamalı bir işlemdir. Çoğu PRP saç tedavisi, 4-6 hafta arayla üç tedavi gerektirir. Bakım tedavileri he 4-6 ayda bir gereklidir. Her bir PRP tedavisi yaklaşık 30 dakika sürer. Uygulanacak bölgeye lokal anestezi uygulanır, uygulama esnasında acı hissedilmez. Sonrasında kişi normal yaşantısına hemen devam edebilir.

Aşama: Kanınız alınır ve bir santrifüje (farklı yoğunluktaki sıvıları ayırmak için hızla dönen bir makine) yerleştirilir. Aşama: Santrifüjde yaklaşık 10 dakika sonra kanınız üç katmana ayrılmış olacaktır:

Trombositten fakir plazma

Trombositten zengin plazma

Kırmızı kan hücreleri

Aşama: Trombosit açısından zengin plazma bir şırıngaya çekilir ve daha sonra gerekli bölgelere enjekte edilir.

PRP nerede yaptırılır? PRP yaptırmak için en iyi klinik hangisidir?

PRP tedavisi kişinin kendi kanından elde edildiği için risksiz bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide alerji gibi bir durum gözlenmez. Ancak bu kanın enjeksiyon yöntemiyle hastaya uygulanmasından dolayı herhangi bir enfeksiyon durumuna yol açmamak için tedavinin yapıldığı yerin steril olması ve tedaviyi yapan doktorların tecrübeli olması gerekir.

İstanbulVita, 15 yıldır uzman kadrosu ve deneyimli çalışanları ile özellikle İstanbul Anadolu yakasında, saç ekimi ve estetik alanlarında üst düzey hizmet sunmayı amaçlayan popüler ve modern bir saç ekim merkezidir. Saç ekimi İstanbul şehrinde oldukça popülerdir. Saç ekimi İstanbul merkezimizde PRP tedavisi, İstanbul Vita saç ekim merkezi uzman doktorlarımız Dr. Özge Miray Gültekin ve Dr. Mustafa Ayhan Balcı tarafından uygulanmaktadır.

İstanbul Vita 2021 yılında en iyi saç ekim merkezi seçilmiş, Genel direktörümüz Hasan Başol tarafından bu ödül alınmıştır. Bu ödülle markamız, saç ekimi alanında başarısını da kanıtlamış ve müşterilerinin takdirini toplamıştır.

Medicana saç ekimi fiyatları ne kadardır?

Saç ekimi fiyatları; greft sayısına, uygulanacak tekniğe göre değişkenlik gösterir. Saç ekiminizi PRP ile desteklemek istiyorsanız İstanbulVita’nın uzman ekibinden destek alabilir, saçınızın fotoğraflarını göndererek size özel saç ekimi ve PRP fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.