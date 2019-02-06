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Poliüretan Sprey ile Yalıtım Faydaları

Poliüretan sprey ısı yalıtımı alanında son teknoloji yalıtım işlemi yapılmaktadır. Bu tür uygulama yaptıran herkes binalarının ısı durumundan çok memnundur.

Poliüretan Sprey ile Yalıtım Faydaları

Poliüretan sprey ısı yalıtımı alanında son teknoloji yalıtım işlemi yapılmaktadır. Bu tür uygulama yaptıran herkes binalarının ısı durumundan çok memnundur.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:35
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Poliüretan Sprey ile Yalıtım Faydaları

Yapıların değerini koruması ve kaybetmemesi bir anlamda yalıtıma bağlıdır. Sahibi olduğunuz binaların ömürlerini artırmak isterseniz https://www.gurpol.com/ sizlere destek olmaya hazırdır. Gürpol sprey ısı yalıtım sistemleri binalarınızın ömrüne ömür katmayı sürdürmektedir. Evlerin ya da işyerlerinin dış ve iç etkilerden korunması ise sadece doğru yapılan yalıtımla halledilebilmektedir.

Poliüretan sprey ısı yalıtımı alanında son teknoloji yalıtım işlemi yapılmaktadır. Bu tür uygulama yaptıran herkes binalarının ısı durumundan çok memnundur. Binalarda ısı yalıtımının birçok yararı bulunmaktadır. Isı kayıpları azaltıldığı için enerji korunur, dolayısıyla doğal kaynaklar korunmuş olur. Sıcaklık değişimindeki yüksek değerler bina yapısına zarar verebilecek termal hareketliliklere sebep olabilir. Binayı düşük değerlerde sıcaklık değişimlerinde tutmak yapı ömrünü korumada yardımcı olur. Mevsimler arası geçişlerde evimizin ısıl konfor periyodunu uzatır. Evlerimizin enerji tüketimini azaltacağından dolayı evimizin işletme maliyetini de azaltır. Evimizin işletme maliyetine artı olarak birde atmosfere salınan zehirli gazlarında azalmasını sağlar. Dışarıdan gelebilecek olan gürültülerden ortamı korumaya yardımcı olur. Doğru ve uygun seçilen bir ısı yalıtım malzemesi yangın esnasında alevlerin yayılmasını engeller. Gürpol sprey ısı yalıtım sistemleri binaların yalıtım uygulaması ile tüm faydaları binalara yansıtmaktadır.

Isı yalıtım malzemesi seçiminde çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bir ısı yalıtım malzemesi seçerken; ısı iletkenlik değeri, uygulama kolaylığı, maliyet, alev direnci, basma dayanımı gibi birçok parametre dikkate alınmalıdır. Isı yalıtım malzemesi seçerken; maliyet, ısıl performans, dayanım, uygulama kolaylığı, güvenlik ve sağlık, çevresel etkiler ile hava sızdırmazlık özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Maliyet kapsamında; malzeme ve işçilik için ek maliyet ile işletme maliyetleri üzerine etkisi hususlarını göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Isıl performans için; malzeme kalınlığına karşı ısıl direnç, malzeme yoğunluğuna karşı ısıl direnç işletme sıcaklık aralığına karşı ısıl direnç ile Isı köprüleri noktalarına dikkat etmekte fayda vardır. Isı yalıtımının çatı ve duvarlar boyunca sürekliliğinin sağlanması ancak ve ancak ısı köprüleri ile sağlanabilir. Dayanım kapsamında; basma ve eğilme dayanımı, ısıl genleşme ve büzüşmeler, korozif ve kimyasal etkenler, Isıl direncin zamanla değişimi hususlarını dikkate değer bulunmalıdır. Uygulama kolaylığı için hızlı ve kolay uygulanabilirlik, değiştirilebilme ve bakım kolaylığı çok önemlidir. Güvenlik ve sağlık açısından da deri ve göz tahrişi, yangına karşı direnç il yük taşıma ve taşımama konuları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
Poliüretan Sprey
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