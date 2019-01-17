Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96827
ALTIN
223.358
DOLAR
5.3726
STERLİN
6.9453
EURO
6.1220
Kral Şakir ilk kez Trump AVM sahnesinde!
Kral Şakir ilk kez Trump...
Madame Tussauds İstanbul’un Yeni Üyesi Murat Boz
Madame Tussauds İstanbul’un Yeni Üyesi Murat...
ÇİÇERO FİLMİNİN GALASINA YOĞUN İLGİ
ÇİÇERO FİLMİNİN GALASINA YOĞUN İLGİ
Boluspor ile Galatasaray arasındaki maç tarihi açıklandı
Boluspor ile Galatasaray arasındaki maç...
“Mars Grup ‘hiç’ satmak istiyor”
“Mars Grup ‘hiç’ satmak istiyor”

Polen Filtresi Neden Değiştirilir?

Polen filtresinin, özellikle tozlu havanın hakim olduğu yaz aylarında ve hava kirliliğinin yoğun olduğu coğrafyalarda daha sık değiştirilmesi gerekebilmektedir.

Polen Filtresi Neden Değiştirilir?

Polen filtresinin, özellikle tozlu havanın hakim olduğu yaz aylarında ve hava kirliliğinin yoğun olduğu coğrafyalarda daha sık değiştirilmesi gerekebilmektedir.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:43
0 Okunma
Polen Filtresi Neden Değiştirilir?

Araç içine toz ve polen girişini önleyen ve araç içinde kaliteli hava dolaşımı sağlayan polen filtresi, toz ve toprağı tutar. Polen filtresi kirlendiğinde araç içinde kötü kokular oluşur ve kötü kokular oluşur. Bu nedenle polen filtresinin kirlendiğinde değiştirilmesi gerekir. Hava deliklerinden gelen hava akışı azalmaya başladığında, klima görevini tam olarak yerine getiremediğinde polen filtresinin değiştirilme zamanı gelmiş demektir. Polen filtresinin, özellikle tozlu havanın hakim olduğu yaz aylarında ve hava kirliliğinin yoğun olduğu coğrafyalarda daha sık değiştirilmesi gerekebilmektedir. Periyodik araç bakımlarında en çok ihtiyaç duyulan yedek parça çeşitleri arasında yer alan filtreler, yakıt tasarrufu ve uzun ömürlü bir motor için düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.

Polen filtresi, araç performansı için oldukça önemli bir parçadır. Çünkü kirli bir polen filtresi, aracın daha fazla enerji harcamasına ve daha fazla yakıt tüketmesine neden olabilmektedir. Polen filtreleri araç marka ve modeline göre değişiklik göstermektedir. Her türlü otomobil, ağır vasıta, iş makinası ya da toplu taşıma aracınızın periyodik bakımlarında yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, polen filtresi gibi ihtiyaç duyulan filtre çeşitlerini online yedek parça sitesi Hepotoparca.com web sitesinden hızlı bir şekilde temin edebilirsiniz.

Hepotoparca.com’da farklı araç marka ve modelleri ile uyumlu filtre çeşitleri yer alıyor. Örneğin; eğer Volkswagen marka bir araç sahibiyseniz; Volkswagen yedek parça ihtiyacınızı Hepotoparca.com’dan hızlı bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Oto yedek parça sitesi Hepotoparca.com’dan aracınız için orijinal yedek parça çeşitlerine en uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Otomobil, iş makinası, ağır vasıta ve toplu taşıma araçları için kaliteli, uygun fiyatlı ve orijinal yedek parça çeşitleri www.hepotoparca.com web sitesinden hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz. Hemen Hepotoparca.com e-ticaret sitesini ziyaret edin, aracınızın yedek parça ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde satın alın.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Polen Filtresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığından Kaçak Canlı Bahis Siteleri Atağı
Maliye Bakanlığından Kaçak Canlı Bahis Siteleri Atağı
İddaa İhalesi İçin Gerekli Şartlar Yayınlandı
İddaa İhalesi İçin Gerekli Şartlar Yayınlandı
Paykasa İle Ödemelerinizi Kolay Yoldan Yapın
Paykasa İle Ödemelerinizi Kolay Yoldan Yapın
Aradığınız İş İlanları Elemanonline’da!
Aradığınız İş İlanları Elemanonline’da!
Dubai Vize Başvurusu Nereden Yapılır? Vize Ücreti Ne Kadar?
Dubai Vize Başvurusu Nereden Yapılır? Vize Ücreti Ne Kadar?
Nikah Şekeri Malzemeleri ile Özgün Tasarımlar Yaratın
Nikah Şekeri Malzemeleri ile Özgün Tasarımlar Yaratın
En İyi Ankara Evden Eve Nakliyat Firması
En İyi Ankara Evden Eve Nakliyat Firması
Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği Varsa Başaran Yayınları’ndan Yardım Alın
Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği Varsa Başaran Yayınları’ndan Yardım Alın
Akciğer detoksu nasıl yapılır?
Akciğer detoksu nasıl yapılır?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ