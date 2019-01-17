Polen Filtresi Neden Değiştirilir?

Araç içine toz ve polen girişini önleyen ve araç içinde kaliteli hava dolaşımı sağlayan polen filtresi, toz ve toprağı tutar. Polen filtresi kirlendiğinde araç içinde kötü kokular oluşur ve kötü kokular oluşur. Bu nedenle polen filtresinin kirlendiğinde değiştirilmesi gerekir. Hava deliklerinden gelen hava akışı azalmaya başladığında, klima görevini tam olarak yerine getiremediğinde polen filtresinin değiştirilme zamanı gelmiş demektir. Polen filtresinin, özellikle tozlu havanın hakim olduğu yaz aylarında ve hava kirliliğinin yoğun olduğu coğrafyalarda daha sık değiştirilmesi gerekebilmektedir. Periyodik araç bakımlarında en çok ihtiyaç duyulan yedek parça çeşitleri arasında yer alan filtreler, yakıt tasarrufu ve uzun ömürlü bir motor için düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.

Polen filtresi, araç performansı için oldukça önemli bir parçadır. Çünkü kirli bir polen filtresi, aracın daha fazla enerji harcamasına ve daha fazla yakıt tüketmesine neden olabilmektedir. Polen filtreleri araç marka ve modeline göre değişiklik göstermektedir. Her türlü otomobil, ağır vasıta, iş makinası ya da toplu taşıma aracınızın periyodik bakımlarında yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, polen filtresi gibi ihtiyaç duyulan filtre çeşitlerini online yedek parça sitesi Hepotoparca.com web sitesinden hızlı bir şekilde temin edebilirsiniz.

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