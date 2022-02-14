OoAutos: İş Ortakları ve Bireysel Kullanıcılar için Profesyonel Çözümler

Dijitalleşme, özellikle şirketlerin gelirlerini arttırabilmeleri ve hizmet ağlarını genişletebilmeleri için çok önemlidir. Dolayısıyla dijital dünyada yer alabilmek için farklı yöntemler kullanılabilir. https://www.ooautos.com/, otomotiv sonrası satış hizmetlerini dijital platform üzerinden sunmakta olan bir markadır. Sahip olduğu teknoloji sayesinde hem bireysel kullanıcılara hem de şirketlere birçok avantajlı çözüm sağlanmaktadır.

Dijital Otomobil Asistanı üzerinden bireysel, kurumsal ve iş ortağı çözümleri bulunan OoAutos, kullanıcıların taleplerini kısa sürede yerine getirmesini sağlar. Bireysel kullanıcılar oto yıkama hizmeti olmak üzere birçok hizmete tek tıkla ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra iş ortakları, müşteri potansiyellerini geliştirebilmekte, gelirlerini arttırma şansı elde etmektedir.

Araç Kullanıcıları için Otomotiv Sonrası Satış Hizmetleri

Araç sahipleri, otomotiv sonrası satış hizmetlerine kolaylıkla ve zahmetsiz bir şekilde ulaşabilmektedir. OoAutos üzerinden sunulan hizmetler ise oldukça çeşitlidir. Oto lastik, oto bakım, vale, otopark, sigorta & kasko, yedek parça olmak üzere birçok hizmet dalı; bireysel kullanıcıların yararlanabilmesi için sunulmaktadır.

Böylelikle araç sahipleri ekonomik ve kaliteli hizmetlere aynı anda ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra uygulama üzerinden en yakın bayiye erişim sağlayabilmekte ve hizmet talebinde bulunabilmektedir. Akıllı telefonlara uygulamayı indirebilir, uygulama üzerinden hizmet talep edebilirsiniz. Birçok hizmete hızlı ve sorunsuz ulaşabilmek için OoAutos’u kullanabilirsiniz.

İş Ortakları için Yeni Müşteri Bulma ve Gelir Arttırma İmkânı

İş ortakları için de çok özel hizmetler sunmakta olan OoAutos, iş ortaklarının hizmet ağlarını genişletmesini sağlamaktadır. Bireysel kullanıcıları ve iş ortaklarını aynı çatı altında buluşturan OoAutos, bu sayede her iki tarafın bir araya gelmesini mümkün kılıyor. Sunulan hizmetler sayesinde iş ortakları potansiyel müşterilerini arttırabilmekte, gelirlerini yükseltebilmektedir.

Kurumsal ve profesyonel hizmetler sunmakta olan OoAutos, oto yıkama süreçlerinin ücretsiz dijitalleşmesini sağlamaktadır. Giderlerinizi %35 oranında azaltabilir, çok daha profesyonel hizmet verme şansı elde edebilirsiniz.

Sizlere sunulan ve OoAutos imzasını taşıyan Dijital Otomotiv Asistanı, İstanbul Teknik Üniversitesi INOGATE süreçlerinden geçmiştir. Ayrıca dünyaya açılma potansiyeli bulunan 13 proje arasına girdiğini de ifade etmek olanaklıdır. Yerel kaynaklarla üretilmiş bulunan Dijital Otomobil Asistanı bir uygulamadan çok daha fazlasıdır.