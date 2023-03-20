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Motorlu Tente Sistemleri Nedir?

20 Mart 2023 Pazartesi 10:28
Motorlu Tente Sistemleri Nedir?

Motorlu tente bir mekanizmaya bağlı olarak çalışıyor. Bu tente modelinin içerisinde yer alan motor tentenin açılma ve kapanma işlevini yerine getirir. Otomatik pergola ve otomatik pergole gibi isimleri de bulunan otomatik tenteler aynı zamanda ışık sistemine de sahiptir. Işık sistemi olduğundan dolayı bu tente modellerine ışıklı tente adı da veriliyor. Karpuz tente ve otomatik tente sistemleri pek çok farklı alanda kullanılıyor.

Motorlu Tente Kullanım Alanları

Kullanılmış olduğu alanda işlevsellik açısından büyük kolaylık sağlayan ve estetik bakımından da güzel görünen motorlu tente modellerinin kullanılmış olduğu alanlar arasında kış bahçeleri balkonlar terasçılar restoran cafe ve dükkânlar yer alıyor. Motorlu tente modelleri tüketicinin isteğine bağlı olarak farklı boyutlarda ve renklerde üretilebiliyor. Motorlu tentelerde sistemin büyüklüğüne göre malzeme seçimi yapılır ve istenilen alanına uygun ölçülerde üretim gerçekleştirilir.

Motorlu tenteler sağlamlık ve dayanıklılık bakımından oldukça üst seviye bir üründür. Bununla birlikte motorlu tentelerin kumaşları solmazlık özelliğine de sahiptir. Bu sayede motorlu tenteler 4 mevsim koşullarına karşı dayanım gösterir. Güneş ışığı yağmur rüzgâr kar gibi dış etkenlere karşı oldukça dayanıklıdır. Motorlu tentelerin alüminyum kısımları elektrostatik toz boya ile fırınlanır ve boyanır.

Motorlu Işıklı Tente Modelleri

Motorlu ve ışıklı tente modelleri sistem içerisinde yer alan ışık nedeni ile pek çok kişinin tercihi oluyor. Motorlu tenteler ışık sistemi ile donatılarak diğer adı ile ışıklı tente olarak da biliniyor. Işıklı tente modelleri tentenin içerisinde bulunan led ışıklarını geceleri bahçenizi dükkânınızı veya terasınızı aydınlatma özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde oldukça şık ve estetik bir görünüm sunan ışıklı otomatik internete modelleri pek çok alanda tercih ediliyor ve kullanılıyor.

Otomatik tenteleri uzun yıllar boyunca ilk günkü formunda kullanabilmek adına bakımlarının düzenli olarak yapılması önem arz eden unsurlar arasında yer alır. Bu nedenle belli aralıklarla işin uzmanlarından destek alarak motorlu ışıklı tenteleri bakımlarını yaptırmak gereklidir.

Motorlu Otomatik Tente Modelleri Fiyatları

Evlerinde ya da iş yerlerinde kullanmak üzere motorlu otomatik tente satın almak isteyen ev sahipleri ya da işletme sahipleri bu ürünlerin fiyatları hakkında araştırmalar yapıyorlar. Motorlu otomatik tente modellerinde fiyatlar öncelikle ürünün model özelliğini ve kullanılacak olduğu alanın büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterir. Motorlu otomatik tentelerin ışıklı olan modelleri de mevcuttur.

Eğer ışıklı tente modelinden yana seçimini yapmak istiyor iseniz bu durumda fiyat ışıksız tente modellerine göre biraz daha yüksek olur. Bu nedenle de otomatik tente satın almadan önce tente satışı yapan firma ile görüşme sağlamalı ve tenteyi kullanacak olduğunuz alanın ölçüsü alındıktan sonra net rakam bilgisi almalısınız.

Tente sistemleri hakkında detaylı bilgi almak için https://www.istanbulotomatiktente.net/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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