Mağaza, Market ve Depo Stok Sayımı Hakkında Her şey

Stok sayım işlemi bir ticari işletme için önemli yere sahiptir. Geçmişe dair verimliliklerin değerlendirilmesinden gelecekteki planlamaların oluşturulmasına kadar pek çok noktada işletmelere yardımcı olur. Bu nedenle özellikle büyük ölçekteki işletmelerin depo sayımı konusunda tecrübe kazanması ve bu sayım sonuçlarına göre strateji belirlemesi öneriliyor.

Mağaza sayımı iki farklı şekilde olur. Bunlardan ilki klasik yöntemlerle işletme sahibi/ personelleri tarafından yapılan depo sayım yöntemidir. Bu stok hesaplama yönteminde mevcut ürünlerin özelliklerine, kullanım tarihlerine ve diğer önemli detaylara bakılmadan sadece sayıya odaklanılır.

Diğer depo sayım yönteminde ise daha profesyonel bir yaklaşım sergilenir. İşletmeler genellikle bu görevi stok sayımı konusunda uzmanlaşmış firmalara verir. STK Group gibi bu firmalar yalnızca stok sayımı konusuna odaklanarak işletmelerin verimliliklerini arttırır.

Stok Sayımı Ne İşe Yarar? Mağaza Sayımı Yararları

Stok sayımı işletmelere pek çok konuda yararlılık sağlar. Bunlardan en önemlisi ürün – hizmet satışı yapan firmaların başarı oranının totalde ve ürün başına ne kadar olduğunun hesaplanmasıdır. Düzenli aralıklarla stok sayımı yapıldığı takdirde firmanın hangi ürünü ne kadar sıklıkla sattığı ve bu satışlarda müşterilerin tercihinin ne olduğu tespit edilebilir. Ayrıca envanter denetimleri de bu anlamda firmalara yardımcı olmaktadır.

Depo sayımı yapılan işletmelerde hırsızlık vb. olayların da önüne geçilebilir. Ürün miktarına dikkat edilmediği takdirde depodaki ürünlerin çalınması tespit edilemeyeceğinden bu durum işletmeye zarar olarak döner. Ancak mağaza sayımı yapıldığı durumlarda bunun önüne geçilir ve işletme korunmuş olur.

Market sayımı aynı zamanda müşterilerin tercihlerinin de görülmesini sağlar. Birim zamanda en çok satılan ve en az iade alan ürünler tespit edilerek bu ürünlerin daha fazla satışına yönelik planlamalar yapılır. Bu da orta – uzun vadede işletmelere kâr olarak geri döner.

Stok Sayımı Nasıl Yapılır? Stok Sayımını Kim Yapar?

Stok sayım işlemi günümüzde STK Group gibi firmalar tarafından yürütülmektedir. Yalnızca bu konu üzerine yoğunlaşan STK Group, alanında uzman ekip üyeleri ile birlikte stok sayımı konusunda profesyonel çözümler oluşturuyor.

STK Group; ürünlerin niteliklerini, kullanım tarihlerini, iade durumlarını, sayısını ve daha birçok faktörü göz önünde bulundurarak stok sayımı yapıyor. Bu sayede ticari işletmeler stok sayımına harcadıkları vakti diğer planlamalara ve stratejilere vererek verimliliklerini arttırıyor.

Depo Sayımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Depo sayımı yaparken işletmelerin bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;